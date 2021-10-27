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У "Дії" з'явились однодозні COVID-сертифікати. Як отримати документ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 16:19
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Сертифікати з 1 дозою вакцини можна отримати без біометричних документів
СOVID-сертифікат можна роздрукувати або зберегти на телефон
СOVID-сертифікат можна роздрукувати або зберегти на телефон / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці з 27 жовтня можуть у "Дії" отримати СOVID-сертифікат навіть з однією дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба.

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Як отримати СOVID-сертифікат з першою дозою

Сертифікат з однією дозою вакцини можна отримати без біометричних документів – потрібен лише електронний підпис. Документ можна роздрукувати або зберегти на телефон.

Для отримання сертифікату вакцинації потрібно:

  • авторизуватись на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП);
  • натиснути "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги";
  • підписати згоду про обробку персональних даних КЕПом;
  • коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, вам надійде повідомлення про це на електронну пошту.

Які правила ввели в Україні?

В Україні посилили карантинні обмеження. З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири громадського транспорту повинні мати один з таких документів:

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  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної,
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

Раніше ми писали, що додатком "Дія" користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн. Крім того, майже 400 тисяч українців згенерували свою захищену підпис в "Дія.Підпіс" за чотири місяці, заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що національний поштовий оператор "Укрпошта" перейшов на прийом електронних паспортів в "Дії". Раніше компанія брала електронні документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.

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