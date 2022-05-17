Треть отелей в Крыму ждет банкротство: как Россия уничтожает полуостров

Рассказываем, как аннексия продолжает ухудшать жизнь на украинском полуострове

Отели в Крыму начнут закрываться из-за низкого спроса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Туристический сезон в аннексированном Россией Крыму может провалится из-за войны в Украине. Также на полуострове может закрыться около трети отелей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам исполнительного директора так называемого "Туристического альянса Крыма" Светланы Возной, в первую очередь закрытие ждет гостевые дома и небольшие гостиницы.

А представительница российского туроператора vil.ru Оксана Шустикова считает, что с полуострова исчезнут отели на 50–60 номеров, которые составляют 20–30% от всего номерного фонда Крыма.

На лето 2022 ожидается загрузка около 30–40%, в то время когда хорошим показателем для Крыма считается 70-80%, а динамика бронирований остается низкой.

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Кстати из Крыма вышел крупнейший сервис бронирования жилья Booking.com, что тоже негативно сказалось на туризме, считает Шустикова.

В Крыму взлетели цены на овощи

Жители полуострова жалуются, что продукты, а особенно овощи из так называемого борщевого набора, стремительно дорожают.

Например на рынке "Привоз", в оккупированном Симферополе, овощи реализуются в два раза дороже.

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Всего за несколько дней наценка на них выросла с 20 до 35 руб. за 1 кг. Причины этого неизвестны, или просто не афишируются оккупационной российской администрацией.

"Сегодня" ранее писали, что в Крыму принудительно забирают жилье у людей и рассказывали, как россияне испортили жизнь на некогда цветущем полуострове.