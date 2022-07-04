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Назад в прошлое: как в оккупированном Херсоне люди вынуждены платить за продукты

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 июля, 16:18
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Рассказываем, что вынуждены вводить магазины в оккупированном россиянами Херсоне, чтобы люди смогли получить продукты
Украинцы в оккупации не могут расплатиться за продукты
Украинцы в оккупации не могут расплатиться за продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В оккупированных Российской Федерацией украинских городах жители не могут ни выхать, ни зарабатывать, ни получать нормальные услуги и покупать товары по нормальным ценам. В Мариуполе люди вынуждены покупать бутылку воды за 100 грн. А в Херсоне в магазинах начали вводить "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты".

О том, в какой ситуации оказались украинцы в оккупации, рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Товары отпускают даже взаймы

В оккупированных городах Украины у людей возникают проблемы с финансами, они не могут проводить базовые операции, а кроме того, покупать продукты.

Поэтому в магазинах Херсона теперь вводится "натуральный обмен". То есть товары обменивают на какие-то другие товары.

"При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена", – отмечают разведчики.

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Кроме того, в магазинах зафиксировали "продуктовые кредиты". То есть, продавцы отпускают товары взаймы, и часто под 10-20%.

По данным ГУР МО, оккупанты начали и похищать людей, а именно работников бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

"Это связано с попытками оккупационной администрации "уговорить" их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на свое прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы", – говорится в сообщении.

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Россиянам начали сбывать квартиры в Украине

Ранее "Сегодня" писали, что в оккупированном Мелитополе есть некоторые владельцы недвижимости, которые выставляют свое жилье на российских сайтах продаж. В одном из таких объявлений предлагают двухкомнатную хрущевку. На фотографиях виден очень старый ремонт, а в галерею добавили красивые фото из других мест, снятых еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В объявлении временно оккупированный агрессором Мелитополь называют городом в РФ. За такую квартиру владелец хочет получить 2,5 млн рублей (около 1,4 млн грн).

Мы писали и о том, что на оккупированных землях россияне угрожают украинским фермерам. Оккупанты не только воруют у них урожай, но и даже отбирают земли и предприятия.

Читайте также, какие услуги российские захватчики навязывают украинцам.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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