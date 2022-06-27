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Бессовестно обживаются: оккупанты в Херсоне хотят открыть подсанкционный российский банк

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 12:11
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Российские захватчики навязывают украинцам "услуги" банка РФ, отключенного от SWIFT
Захватчики планируют открыть российский банк в Херсоне
Захватчики планируют открыть российский банк в Херсоне / Фото: Getty Images, Суспільне, Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Херсоне оккупанты готовятся открыть отделение российского Промсвязьбанка.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, это один из главных банков РФ, обслуживающий оборонзаказ агрессора.

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"Этот банк включен в санкционный список США и отключен от системы SWIFT", – подчеркнул чиновник.

Гражданам навязывают интеграцию в российскую банковскую систему и не оставляют выбора – украинские финучреждения заблокированы на временно оккупированных территориях, а наличную гривню не дают ввезти. Кроме этого, местным предлагают единовременную денежную помощь в размере 10 тыс. рублей.

"Несмотря на это, большинство жителей области максимально старается сохранить оборот именно в гривне, что тоже своего рода форма протеста", – заметил Соболевский.

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Захватчики наводят свои порядки в Херсонской области. По предположениям украинских политиков, в ближайшее время будет распределение ролей среди коллаборантов.

Интересно, что "услуги" Промсвязьбанка навязывают и на других временно неподконтрольных Украине территориях. В частности, в апреле отделение российского банка было открыто в Крыму.

Российские рубли в обороте

Хотя гривня остается главной валютой во всех областях, захватчики уже несколько месяцев активно навязывают "деревянные" украинцам в Херсонской и Запорожской областях. Прецеденты были еще в марте, но самая горячая фаза пришлась на апрель-май.

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В конце апреля в Энергодаре и Мелитополе начали вводить российские рубли и объявили о намерении открыть отделение Сбербанка вместо захваченного Ощадбанка. Хотя "ходовыми" являются обе валюты.

Известно, что в Энергодар завозят продукты из оккупированного Крыма, с территории Беларуси и России. Продают украинцам в оккупации:

  • сосиски;
  • колбасу;
  • другие товары.

Наличная гривня у местного населения почти закончилась, но рублями люди не хотят пользоваться и на валюту оккупантов смотрят со страхом.

"Сегодня" раньше рассказывали, зачем российским захватчикам вводить рублевую систему на украинских землях, а также писали, что оккупанты отбирают у украинских фермеров урожай и продают за бесценок в Крыму

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