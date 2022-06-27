Бессовестно обживаются: оккупанты в Херсоне хотят открыть подсанкционный российский банк

Российские захватчики навязывают украинцам "услуги" банка РФ, отключенного от SWIFT

Захватчики планируют открыть российский банк в Херсоне / Фото: Getty Images, Суспільне, Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Херсоне оккупанты готовятся открыть отделение российского Промсвязьбанка.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, это один из главных банков РФ, обслуживающий оборонзаказ агрессора.

Реклама

"Этот банк включен в санкционный список США и отключен от системы SWIFT", – подчеркнул чиновник.

Гражданам навязывают интеграцию в российскую банковскую систему и не оставляют выбора – украинские финучреждения заблокированы на временно оккупированных территориях, а наличную гривню не дают ввезти. Кроме этого, местным предлагают единовременную денежную помощь в размере 10 тыс. рублей.

"Несмотря на это, большинство жителей области максимально старается сохранить оборот именно в гривне, что тоже своего рода форма протеста", – заметил Соболевский.

Реклама

Захватчики наводят свои порядки в Херсонской области. По предположениям украинских политиков, в ближайшее время будет распределение ролей среди коллаборантов.

Интересно, что "услуги" Промсвязьбанка навязывают и на других временно неподконтрольных Украине территориях. В частности, в апреле отделение российского банка было открыто в Крыму.

Российские рубли в обороте

Хотя гривня остается главной валютой во всех областях, захватчики уже несколько месяцев активно навязывают "деревянные" украинцам в Херсонской и Запорожской областях. Прецеденты были еще в марте, но самая горячая фаза пришлась на апрель-май.

Реклама

В конце апреля в Энергодаре и Мелитополе начали вводить российские рубли и объявили о намерении открыть отделение Сбербанка вместо захваченного Ощадбанка. Хотя "ходовыми" являются обе валюты.

Известно, что в Энергодар завозят продукты из оккупированного Крыма, с территории Беларуси и России. Продают украинцам в оккупации:

сосиски;

колбасу;

другие товары.

Наличная гривня у местного населения почти закончилась, но рублями люди не хотят пользоваться и на валюту оккупантов смотрят со страхом.

"Сегодня" раньше рассказывали, зачем российским захватчикам вводить рублевую систему на украинских землях, а также писали, что оккупанты отбирают у украинских фермеров урожай и продают за бесценок в Крыму