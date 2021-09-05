Monobank выделит 1 млн грн на восстановление Костела cвятого Николая в Киеве

Также в приложении в разделе "Благотворительность" появился пункт "Помощь Костелу cвятого Николая"

Банк стал одним из пяти предприятий, который решили помочь в восстановлении костела / Фото: коллаж "Сегодня"

Monobank решил выделить деньги на восстановление Костела святого Николая,в котором 3 сентября вспыхнул серьезный пожар. Компания предоставит 1 миллион гривен.

Реклама

Об этом сообщил сооснователь Monobank Олег Гороховский.

"Также в нашем приложении в разделе "Благотворительность" появился пункт "Помощь Костелу святого Николая", в котором могут оказать помощь все желающие наши клиенты", – говорится в сообщении.

Предприниматель поблагодарил всех неравнодушных.

Отметим, что о готовности предоставить помощь сообщили также Rozetka, инвестиционная компания SD Capital, АТ "Альфа-Банк" и девелоперская компания UDP. Все они приняли решение выделить по 1 млн грн.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в Костеле святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Реклама

Ранее мы сообщали, что отец Богдан Савицкий рассказал сайту "Сегодня", что со времен независимости Украины ведется борьба прихожан костела святого Николая,за то чтобы храм вернуть парафии, однако сейчас он принадлежит Минкульту.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя.