Цены на газ на мировом рынке могут вырасти еще в три раза – аналитика

Если зима будет холодной, цена на газ дойдет до $3000 за тысячу кубометров, но потом подешевеет

Цены ударяют в первую очередь по рядовым потребителям / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Почти $1000 за тысячу кубометров – это может быть далеко не предел цены за голубое топливо. Аналитики Citigroup (США) прогнозируют рост цен на газ до $3000 за тысячу кубометров уже к концу этого года.

"Цены на сжиженный природный газ стремительно растут, поскольку низкие сезонные запасы в Европе, стремительный рост спроса в Китае и ограничения предложения из России привели к "войне заявок" на сырье, необходимое для выработки электроэнергии в Северном полушарии. В этом месяце цены на рынках Японии и Южной Кореи подскочили почти на 50% и составили около $960/тыс. кубов, в то время как в Европе цены на СПГ выросли примерно на 40% и приблизились к $800/тыс. кубов", – говорится в пояснении Bloomberg.

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После зимы цены упадут

В примечании Citigroup говорится, что если будет необычно холодная зима и повысится спрос, а ураганы в Мексиканском заливе США нарушат поставки и объемы торговли топливом, то рост цен может быть постоянным.

"В ближайшие недели и месяцы мировые цены на природный газ могут продолжить параболический рост. Сильный спрос и отсутствие реакции со стороны предложения резко затянули рынок. Любой неожиданный всплеск спроса или перебои в поставках могут привести к дальнейшему росту цен. Однако цены могут упасть на 70% к третьему кварталу следующего года по окончанию зимы", – отмечают аналитики Citigroup.

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