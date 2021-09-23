Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены на газ на мировом рынке могут вырасти еще в три раза – аналитика

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 сентября, 22:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если зима будет холодной, цена на газ дойдет до $3000 за тысячу кубометров, но потом подешевеет
Цены ударяют в первую очередь по рядовым потребителям / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Цены ударяют в первую очередь по рядовым потребителям / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Почти $1000 за тысячу кубометров – это может быть далеко не предел цены за голубое топливо. Аналитики Citigroup (США) прогнозируют рост цен на газ до $3000 за тысячу кубометров уже к концу этого года.

"Цены на сжиженный природный газ стремительно растут, поскольку низкие сезонные запасы в Европе, стремительный рост спроса в Китае и ограничения предложения из России привели к "войне заявок" на сырье, необходимое для выработки электроэнергии в Северном полушарии. В этом месяце цены на рынках Японии и Южной Кореи подскочили почти на 50% и составили около $960/тыс. кубов, в то время как в Европе цены на СПГ выросли примерно на 40% и приблизились к $800/тыс. кубов", – говорится в пояснении Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

После зимы цены упадут

В примечании Citigroup говорится, что если будет необычно холодная зима и повысится спрос, а ураганы в Мексиканском заливе США нарушат поставки и объемы торговли топливом, то рост цен может быть постоянным.

"В ближайшие недели и месяцы мировые цены на природный газ могут продолжить параболический рост. Сильный спрос и отсутствие реакции со стороны предложения резко затянули рынок. Любой неожиданный всплеск спроса или перебои в поставках могут привести к дальнейшему росту цен. Однако цены могут упасть на 70% к третьему кварталу следующего года по окончанию зимы", – отмечают аналитики Citigroup.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на рынке

  • В начале сентября стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018 года.
  • Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять