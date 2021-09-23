Ціни на газ на світовому ринку можуть вирости ще в три рази – аналітика

Якщо зима буде холодною, ціна на газ дійде до $3000 за тисячу кубометрів, але потім подешевшає

Ціни вдаряють в першу чергу по рядовим споживачам / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Майже $1000 за тисячу кубометрів – це може бути далеко не межа ціни за блакитне паливо. Аналітики Citigroup (США) прогнозують зростання цін на газ до $3000 за тисячу кубометрів вже до кінця цього року.

"Ціни на скраплений природний газ стрімко зростають, оскільки низькі сезонні запаси в Європі, стрімке зростання попиту в Китаї та обмеження пропозиції з Росії привели до "війні заявок" на сировину, необхідну для вироблення електроенергії в Північній півкулі. У цьому місяці ціни на ринках Японії і Південної Кореї підскочили майже на 50% і склали близько $960/тис. кубів, в той час як в Європі ціни на СПГ зросли приблизно на 40% і наблизилися до $800/тис. кубів ", – йдеться в поясненні Bloomberg.

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Після зими ціни впадуть

У примітці Citigroup йдеться, що якщо буде незвично холодна зима і підвищиться попит, а урагани в Мексиканській затоці США порушать поставки і обсяги торгівлі паливом, то зростання цін може бути постійним.

"У найближчі тижні і місяці світові ціни на природний газ можуть продовжити параболічне зростання. Сильний попит і відсутність реакції з боку пропозиції різко затягнули ринок. Будь який несподіваний сплеск попиту або перебої в поставках можуть призвести до подальшого зростання цін. Однак ціни можуть впасти на 70% до третього кварталу наступного року після закінчення зими", – відзначають аналітики Citigroup.

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Ситуація на ринку