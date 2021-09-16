Цены на газ в Европе бьют рекорды, но украинцы уже готовы к отопительному сезону

В Европе цены на газ бьют рекорды, достигнув 950 долларов за 1000 кубометров, однако, для Украины такая цена – заоблачная.
Когда украинцы перестанут зависеть от импортного топлива, выясняли "Сегодня".
Из-за российского "Северного потока" и "Турецкого потока", Украина теряет миллиарды долларов – вместо прошлогодних 60 млрд кубометров газа перегоняем в Европу лишь 40.
"На треть сейчас только используется украинская труба. Две трети сейчас не задействованы в транспортировке, и скорее всего они не будут задействованы в будущем", – говорит директор компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.
Этот отопительный сезон, говорят эксперты, Украина переживет без заоблачных цифр в платежках. Потому тариф для населения зафиксирован, и только до 1 мая.
Запуск передовых технологий в Украине
У Украины есть немало газа под землей, чтобы получить его, на Мачухском месторождении запускают передовые технологии.
"На любом месторождении приходит тот момент, когда давление на скважинах снижается. И возникает необходимость в искусственном холоде, чтобы подготовить природный газ к транспортным условиям. Для этого и была построена холодильная установка на Мачухском УПГ", – говорит технолог предприятия "ДТЭК Нефтегаз" Максим Приходько.
Механизм работает, как и обычный холодильник. Но в разы больше и мощнее. Вместо одного компрессора здесь одновременно гудят четыре.
"Запуск этой установки позволит нам только к концу текущего года добыть дополнительно около 20 млн кубических метров газа. И по итогам года, установить новый рекорд, получив более 2 миллиардов кубических метров газа годовой добычи", – отмечает генеральний директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров .
Если же Украина продолжит наращивать закачку собственного топлива, то уже к 2030 году сможем отказаться от закупок из соседних стран.
Ранее мы сообщали, что:
- Цена на газ в Европе достигла отметки в 950 долларов за тысячу кубометров и побила очередной исторический рекорд.
- Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.
- Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.