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Цены на газ в Европе бьют рекорды, но украинцы уже готовы к отопительному сезону

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
16 сентября, 11:24
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Пока Украина зависит от импорта, цены диктует Европа, но все же полностью отказаться от закупок возможно
Рост цен на газ в Европе не повлияет на украинцев
Рост цен на газ в Европе не повлияет на украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе цены на газ бьют рекорды, достигнув 950 долларов за 1000 кубометров, однако, для Украины такая цена – заоблачная.

Когда украинцы перестанут зависеть от импортного топлива, выясняли "Сегодня".

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Из-за российского "Северного потока" и "Турецкого потока", Украина теряет миллиарды долларов – вместо прошлогодних 60 млрд кубометров газа перегоняем в Европу лишь 40.

"На треть сейчас только используется украинская труба. Две трети сейчас не задействованы в транспортировке, и скорее всего они не будут задействованы в будущем", – говорит директор компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.

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Этот отопительный сезон, говорят эксперты, Украина переживет без заоблачных цифр в платежках. Потому тариф для населения зафиксирован, и только до 1 мая.

Запуск передовых технологий в Украине

У Украины есть немало газа под землей, чтобы получить его, на Мачухском месторождении запускают передовые технологии.

"На любом месторождении приходит тот момент, когда давление на скважинах снижается. И возникает необходимость в искусственном холоде, чтобы подготовить природный газ к транспортным условиям. Для этого и была построена холодильная установка на Мачухском УПГ", – говорит технолог предприятия "ДТЭК Нефтегаз" Максим Приходько.

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Механизм работает, как и обычный холодильник. Но в разы больше и мощнее. Вместо одного компрессора здесь одновременно гудят четыре.

"Запуск этой установки позволит нам только к концу текущего года добыть дополнительно около 20 млн кубических метров газа. И по итогам года, установить новый рекорд, получив более 2 миллиардов кубических метров газа годовой добычи", – отмечает генеральний директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров .

Если же Украина продолжит наращивать закачку собственного топлива, то уже к 2030 году сможем отказаться от закупок из соседних стран.

Ранее мы сообщали, что:

  • Цена на газ в Европе достигла отметки в 950 долларов за тысячу кубометров и побила очередной исторический рекорд.
  • Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.
  • Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

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