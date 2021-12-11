Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💡 Запрет пакетов ⚽ Александрия - Шахтер: онлайн
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

"Новая почта" уничтожила посылку со столетним антиквариатом (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
11 декабря, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиентка получила разбитые черепки вместо уникального столетнего сервиза "Саргумин"
"Новая почта" уничтожила посылку клиентки
"Новая почта" уничтожила посылку клиентки / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, как получила посылку с полностью разбитой антикварной посудой, которой более ста лет.

Об этом женщина написала отзыв на странице Facebook.

Реклама

По словам возмущенной клиентки, часть вещей вообще потеряли в дороге, а по всему прочему целыми пришли только две тарелки.

"Во вторник я должна была получить посылку с антиквариатом, а получила в среду ящик до основания битой посуды столетней давности "Саргумин". Треть вещей мы потеряли. Прежде чем прийти из Львова в Белогородку, ящик побывал в Одессе. Не знаю, как это технически возможно, единственный аргумент – идиотизм сервиса доставки", – пишет женщина.

Она также рассказывает, что курьер привез ящик уже мокрым и помятым и среди драгоценных вещей в нем была и фарфоровая статуэтка ручной работы, которую также повредили.

"Из "Саргумина" осталось две тарелки, которые на фото", – говорится в отзыве.

По словам женщины, курьер сфотографировал повреждения, составил акт для компенсации потерь и пообещал переслать снимки клиентке в мессенджер.

Реклама

Однако мужчина так этого и не сделал, а Новая почта отказывается предоставлять фото, аргументируя это тем, что у них такой функции нет, дальнейшая судьба с выплатой женщине компенсации пока не известна.

Что ответили в "Новой почте"

Представители компании отреагировали на отзыв и заверили, что очень сожалеют об этой ситуации.

" Очень досадно, что такая неприятная ситуация имела место в нашем сотрудничестве", – написала "Новая почта".

Для того, чтобы подробно во всем разобраться, представители почтового оператора попросили у женщины номер накладной.

Реклама

Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января 2022 почтовый оператор несколько уменьшает некоторые цены на свои услуги, так, для доставки посылок в черте города и его пригороде тариф будет следующим:

  • для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн.;
  • отправка до 30 кг будет стоить 80 грн вместо 100.

Также, если вы решили вернуть посылку после осмотра, заплатите 15 грн вместо 30.

"Сегодня" ранее писали, что цены на услуги меняет и "Укрпочта", а также рассказывали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за надписи на коробке.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,32
19,25
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
18,96
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять