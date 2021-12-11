"Новая почта" уничтожила посылку со столетним антиквариатом (фото)

Клиентка получила разбитые черепки вместо уникального столетнего сервиза "Саргумин"

"Новая почта" уничтожила посылку клиентки / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, как получила посылку с полностью разбитой антикварной посудой, которой более ста лет.

Об этом женщина написала отзыв на странице Facebook.

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По словам возмущенной клиентки, часть вещей вообще потеряли в дороге, а по всему прочему целыми пришли только две тарелки.

"Во вторник я должна была получить посылку с антиквариатом, а получила в среду ящик до основания битой посуды столетней давности "Саргумин". Треть вещей мы потеряли. Прежде чем прийти из Львова в Белогородку, ящик побывал в Одессе. Не знаю, как это технически возможно, единственный аргумент – идиотизм сервиса доставки", – пишет женщина.

Она также рассказывает, что курьер привез ящик уже мокрым и помятым и среди драгоценных вещей в нем была и фарфоровая статуэтка ручной работы, которую также повредили.

"Из "Саргумина" осталось две тарелки, которые на фото", – говорится в отзыве.

По словам женщины, курьер сфотографировал повреждения, составил акт для компенсации потерь и пообещал переслать снимки клиентке в мессенджер.

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Однако мужчина так этого и не сделал, а Новая почта отказывается предоставлять фото, аргументируя это тем, что у них такой функции нет, дальнейшая судьба с выплатой женщине компенсации пока не известна.

Что ответили в "Новой почте"

Представители компании отреагировали на отзыв и заверили, что очень сожалеют об этой ситуации.

" Очень досадно, что такая неприятная ситуация имела место в нашем сотрудничестве", – написала "Новая почта".

Для того, чтобы подробно во всем разобраться, представители почтового оператора попросили у женщины номер накладной.

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Новые тарифы "Новой почты"

С 1 января 2022 почтовый оператор несколько уменьшает некоторые цены на свои услуги, так, для доставки посылок в черте города и его пригороде тариф будет следующим:

для посылок до двух кг цена снижается с 45 до 40 грн.;

отправка до 30 кг будет стоить 80 грн вместо 100.

Также, если вы решили вернуть посылку после осмотра, заплатите 15 грн вместо 30.

"Сегодня" ранее писали, что цены на услуги меняет и "Укрпочта", а также рассказывали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за надписи на коробке.