"Нова пошта" знищила посилку зі столітнім антикваріатом (фото)

Клієнтка отримала розбиті черепки замість унікального столітнього сервізу "Саргумін"

"Нова пошта" знищила посилку клієнтки / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як отримала посилку зі вщент розбитим антикварним посудом, якому понад сто років.

Про це жінка написала відгук на сторінці у Facebook.

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За словами обуреної клієнтки, частину речей взагалі втратили в дорозі, а з усього іншого, цілими прийшли лише дві тарілки.

"У вівторок я мала отримати посилку із антикваріатом, а отримала у середу ящик вщент битого посуду столітньої давності "Саргумін". Третину речей ми втратили. Бо перш ніж прийти зі Львова до Білогородки, ящик побував в Одесі. Не знаю, як це технічно можливо здійснити, єдиний аргумент – ідіотизм сервісу доставки", – пише жінка.

Вона також розповідає, що кур’єр привіз ящик вже мокрим та пом’ятим і серед коштовних речей у ньому була і порцелянова статуетка ручної роботи, яку також пошкодили.

"Із "Саргуміну" лишилося дві тарілки, що на фото", – йдеться у відгуку.

Далі, за словами жінки, кур’єр сфотографував пошкодження, склав акт для компенсації втрат та пообіцяв переслати знімки клієнтці у мессенджер.

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Однак чоловік так цього і не зробив, а "Нова пошта" відмовляється надавати фото, аргументуючи це тим, що у них такої функції немає, подальша доля із виплатою жінці компенсації доки не відома.

Що відповіли у "Новій пошті"

Представники компанії відреагували на відгук і запевнили, що дуже шкодують про цю ситуацію.

"Надзвичайно прикро, що така неприємна ситуація мала місце у нашій співпраці", – написала "Нова пошта".

Для того, щоб детально у всьому розібратись, представники поштового оператора попросили у жінки номер накладної.

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Нові тарифи "Нової пошти"

С 1 січня 2022 року поштовий оператор дещо зменшує деякі ціни на свої послуги, так, для доставки посилок у межах міста та його передмістя тариф буде таким:

для посилок до двох кг ціна знижується із 45 до 40 грн;

відправлення до 30 кг коштуватимуть 80 грн замість 100.

Також, якщо ви вирішили повернути посилку після огляду, маєте заплатити 15 грн замість 30.

"Сьогодні" раніше писали, що ціни на послуги змінює і "Укрпошта", а також розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через надпис на коробці.