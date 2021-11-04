"Свинство!": украинку возмутила посылка, которую "Новая почта" вручила ее сыну

На "Новую почту" снова пожаловался клиент, на этот раз почтовый оператор доставил поврежденными документы.
Об этом в Facebook написала женщина с никнеймом Oksana Goroszko.
По словам клиентки, посылку на почту пошел забирать ее растерявшийся сын и забрал посылку из отделения.
Далее по теме
"Спасибо" "Новая Почта" за "качественную" доставку. Разочарованы… если бы не сын пошел забирать, а мама – не приняли бы такое от вас. А он, к сожалению, растерялся, а работники отделения в Отинии (Иванофранковская область) пожали плечами. Короче говоря, свинство. Поищем другую почту", – написала возмущенная женщина и приложила фото.
На фото видно, что от левого угла документа оторван целый кусок вместе с конвертом, а в документе написано что-то на польском.
Что ответили в Новой почте?
Сотрудники почтового оператора попросили у клиентки прощения и спросили номер накладной, чтобы подробно разобраться в ситуации.
"Искренне извиняемся за данную неприятность. Предоставьте номер накладной, пожалуйста, чтобы мы могли разобраться в ситуации", – написали сотрудники "Новой почты" .
Они также поинтересовались, можно ли восстановить поврежденный документ.
Новая услуга "Новой почты"
С ноября подключиться к НАК "Нафтогаз" можно в отделении "Новой Почты", сообщил газопоставщик.
Для того чтобы заключить договор на почте, нужно собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев).
А также записать свой EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта – квартиры или дома).
Ранее "Сегодня" уже писали, как клиентка "Новой почты" получила важную посылку с дыркой внутри.
А также рассказывали, как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" в красной зоне.