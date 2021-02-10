Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетіла

9 лютого криптовалюта біткоїн встановила нові рекорди вартості, оновивши історичний максимум і наблизившись до 50 тис. дол. Як пише Reuters, зростання було зафіксоване на 7,9% – до 48,2 тис. дол. (1 млн 333 тис. грн за нинішнім курсом).

Що таке біткоїн і навіщо він потрібен

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Це криптовалюта, яка є повністю віртуальним типом грошей. Біткоїн можна назвати також і онлайн-версією готівки. По суті це файл, який може зберігатися на смартфоні або комп'ютері.

Раніше біткоїн був скоріше фінансовою грою. Але тепер його без проблем можна обміняти на справжні гроші. У Києві з'явилися термінали, в яких можна купити або продати біткоїни. У деяких країнах, наприклад, В'єтнамі, Болівії, Киргизстані, ця криптовалюта заборонена.

Курс біткоїна до світових валют стабільно зростає. Раніше він не раз обвалювався, але потроху дорожчав протягом тривалого часу. "Сьогодні" розбирається, чому так відбувається.

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Чому злетів курс у 2021 році

Автовиробник Tesla інвестував у біткоїн 1,5 млрд доларів. Це стало причиною зростання курсу криптовалюти на 13% – до 44,7 тис. доларів. Крім того, американська компанія надалі планує брати біткоїни в якості оплати за свою продукцію, а напередодні Ілон Маск назвав біткоїн "майбутньою валютою Землі".

Як раніше заявив член правління компанії Hill Capital Томас Гйс: "Це говорить про те, що Ілон Маск вважає, що купівля біткоїна буде рости швидше і принесе більше прибутку його акціонерам, ніж купівля акцій Tesla".

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Також, як пише видання The Sun, зростання курсу був частково викликаний інтересом з боку інституційних інвесторів, внаслідко чого він значно перевищив рекордні максимуми, встановлені у 2017 році.

"Я думаю, що зараз, коли Tesla зробила перший крок, ми побачимо збільшення кількості компаній, що бажають використовувати біткоїни", – сказав віцепрезидент з аналізу ринку компанії Messari, що займається дослідженнями криптовалют Ерік Тернер.

Крім того, деякі інвестори розглядають біткоїни як засіб захисту від інфляції.

Своєю чергою, експерт з економії грошей Мартін Льюіс раніше закликав громадськість "проявляти обережність" в інвестуванні у біткоїни.

Головний виконавчий директор кріптовалютного консорціуму Panxora Group Гевін Сміт зазначив, що "біткоїн – не чарівне грошове дерево, і він не захищений від коливань цін до низу" .

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За його словами, ми можемо очікувати різкі падіння до 25% за раз, оскільки інвестори періодично виводять прибуток.

Що було з курсом біткоіни в 2020 році

Ще у 2017 році засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee Джон Макафі прогнозував, що вартість біткоїна у 2020 році сягатиме 1 млн дол. за монетку. Однак його передбачення так і не збулися. Ціна на біткоїн кілька разів підскакувала, але також були періоди її обвалу. 2020 рік також минув у коливаннях курсу.

Рівно рік тому ціна на біткоїн сягала понад 10 тис. доларів за монету. Протягом 2020 року курс коливався від 4900 до 29 тис. дол. за криптовалюту. Минулого року рекорд ціни був у грудні, тоді як мінімальна ціна – у березні.

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Зараз поширення цифрових монет зростає. Якщо раніше за різкою зміною курсу біткоїна стояли дрібні інвестори, то зараз криптовалютою почали займатися найбільші у світі компанії.

Які були перспективи курсу в 2018-2019 роках

У 2017 році ціна біткоїну сягнула майже 20 тис. дол., а в грудні 2018 року курс впав до 3263 дол. До речі, 2018 рік називали роком краху криптовалюти. Велике падіння цін пережили майже всі. Це стало розчаруванням для багатьох інвесторів.

У січні 2018 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Південна Корея може заборонити торгівлю криптовалютою. На тлі цих чуток ціна біткоіни впала на 12%.

Тоді глава PayPal Ден Шульман заявив, що платіжна система ніколи не буде підтримувати криптовалюту, тому шансів, що біткоїн стане реальною валютою – немає.

"Коли у вас є біткоїн, що підстрибує вгору і вниз на 15% протягом кількох тижнів, різниця між прибутком і втратою грошей при кожному продажі може бути значною", – говорив Шульман. Нещодавно він повторив, що не вірить в перспективи біткоїна.

А нобелівський лауреат з економіки Роберт Шиллер висловив у 2018 році впевненість в тому, що криптовалюти можуть залишитися надовго. За його прогнозами, вони будуть існувати ще протягом 100 років.

Але того року більшість експертів були на боці Шульмана. У 2018 році на тлі зниження вартості криптовалюти більшість експертів заявили, що у біткоїна майбутнього немає.

Але вже в лютому 2019 року курс почав активно зростати, встановивши влітку максимум в 13,7 тис. доларів. Це стало спокусою для інституціональних інвесторів, які почали приходити на ринок.

Що буде з криптовалютою далі – поки невідомо. Але нещодавні експерти розширили коло прихильників перспективи біткоїна. І зараз думки експертів розділилися. Одні кажуть, що зростання курсу біткоїна до 1 млн доларів, абсолютно реальна перспектива. (Творець антивіруса McAfee Джон Макафі та глава Kraken Джессі Пауелл), інші, наприклад, американський інвестор, мільярдер Воррен Баффет, все ще не вірять в майбутнє криптовалюти.

Також ми писали про те, що близько 20% біткоїнів, які були видобуті з часу створення віртуальної валюти у 2009 році, вважаються втраченими назавжди – вони зберігаються в електронних гаманцях, до яких власники забули паролі.

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