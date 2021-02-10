Защита от инфляции или манипуляция Маска? Почему биткоин резко взлетел в цене

9 февраля криптовалюта биткоин поставила новые рекорды стоимости, обновив исторический максимум и приблизившись к 50 тыс. долл. Как пишет Reuters, рост был зафиксирован на 7,9% – до 48,2 тыс. долл. (1 млн 333 тыс. грн по нынешнему курсу).

Что такое биткоин и зачем он нужен

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Это криптовалюта, которая представляет собой полностью виртуальный тип денег. Биткоин можно назвать также и онлайн-версией наличных денег. По сути это файл, который может храниться на смартфоне или компьютере.

Раньше биткоин был скорее финансовой игрой. Но теперь его без проблем можно обменять на настоящие деньги. В Киеве появились терминалы, в которых можно купить или продать биткоин. В некоторых странах, например, Вьетнам, Боливия, Киргизия, эта криптовалюта запрещена.

Курс биткоина к мировым валютам стабильно растет. Раньше он не раз обваливался, но понемногу дорожал на протяжении длительного времени. "Сегодня" разбирается, почему так происходит.

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Почему взлетел курс в 2021 году

Автопроизводитель Tesla инвестировал в биткоин 1,5 млрд долларов. Это стало причиной роста курса криптовалюты на 13% – до 44,7 тыс. долларов. Кроме того, американская компания в дальнейшем планирует принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию, а накануне Илон Маск назвал биткоин "будущей валютой Земли".

Как ранее заявил член правления компании Hill Capital Томас Хейс: "Это говорит о том, что Илон Маск считает, что покупка биткоинов будет расти быстрее и принесет больше прибыли его акционерам, чем покупка акций Tesla".

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

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Также, как пишет издание The Sun, рост курса был частично вызван интересом со стороны институциональных инвесторов, в результате чего он значительно превысил рекордные максимумы, установленные в 2017 году.

"Я думаю, что сейчас, когда Tesla сделала первый шаг, мы увидим увеличение числа компаний, желающих использовать биткоин", - сказал вице-президент по анализу рынка компании Messari, занимающейся исследованиями криптовалют Эрик Тернер.

Кроме того, некоторые инвесторы рассматривают биткоин как средство защиты от инфляции.

В свою очередь эксперт по экономии денег Мартин Льюис ранее призывал общественность "проявлять осторожность" в инвестировании в биткоин.

Главный исполнительный директор криптовалютного консорциума Panxora Group Гэвин Смит отметил, что "биткоин – не волшебное денежное дерево, и он не защищен от колебаний цен вниз".

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По его словам, мы можем ожидать резкие падения до 25% за раз, поскольку инвесторы периодически выводят прибыль.

Что было с курсом биткоина в 2020 году

Еще в 2017 году основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи прогнозировал, что стоимость биткоина в 2020 году будет достигать 1 млн долл. за монетку. Однако его предсказания так и не сбылись. Биткоин несколько раз подскакивал в цене, но также были периоды его обрушение. 2020 год прошел также в колебаниях курса.

Ровно год назад стоимость биткоина достигала более 10 тыс. долларов за монету. На протяжении 2020 года курс колебался от 4900 до 29 тыс. долл. за криптовалюту. В прошлом году рекорд цены был в декабре, в то время как минимальная цена – в марте.

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Сейчас распространение цифровых монет растет. Если раньше за резким изменением курса биткоина стояли мелкие инвесторы, то сейчас криптовалютой начали заниматься крупнейшие в мире компании.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Какие были перспективы курса в 2018-2019 годах

В 2017 году стоимость биткоина достигала почти 20 тыс. долл., а в декабре 2018 года курс упал до 3263 долл. К слову, 2018 год называли годом краха криптовалют. Большое падение цен пережили почти все. Это стало разочарованием для многих инвесторов.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

В январе 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Южная Корея может запретить торговлю криптовалютой. На фоне этих слухов цена биткоина упала на 12%.

Тогда глава PayPal Дэн Шульман заявил, что платежная система никогда не будет поддерживать криптовалюту, поэтому шансов, что биткоин станет реальной валютой – нет.

"Когда у вас есть биткоин, подпрыгивающий вверх и вниз на 15% в течение пары недель, разница между прибылью и потерей денег при каждой продаже может быть значительной", – говорил Шульман. Недавно он повторил, что не верит в перспективы битокина.

В свою очередь нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер выразил в 2018 году уверенность в том, что криптовалюты могут остаться надолго. По его прогнозам, они будут существовать еще в течение 100 лет.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Но в том году большинство экспертов были на стороне Шульмана. В 2018 году на фоне снижения стоимости криптовалюты большинство экспертов заявили, что у биткоина будущего нет.

Но уже в феврале 2019 года курс начал активно расти, установив летом максимум в 13,7 тыс. долларов. Это стало соблазном для институциональных инвесторов, которые начали приходить на рынок.

Что будет с криптоволютой дальше – пока неизвестно. Но недавние эксперты расширили круг сторонников перспектиивы биткоина. И сейчас мнения экспертов разделились. Одни говорят, что рост курса биткоина до 1 млн долларов, абсолютно реальная перспектива. (Создатель антивируса McAfee Джон Макафи и глава Kraken Джесси Пауэлл), другие, например, американский инвестор, миллиардер Уоррен Баффет, все еще не верят в будущее криптовалюты.

Также мы писали о том, что около 20% биткоинов, которые были добыты со времени создания виртуальной валюты в 2009 году, считаются утраченными навсегда – они хранятся в электронных кошельках, к которым владельцы забыли пароли.

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