Україна отримає новий транш від МВФ – коли його чекати

Нардеп від "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати черговий транш МВФ у першій декаді жовтня.
Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.
За його словами, у МВФ є певні технічні моменти, які потрібно виконати для того, щоб отримати транш.
"Все, що необхідно зробити від нас (це законопроєкт про внесення змін щодо Національного банку, внесення змін у закон про НАБУ і проєкт бюджету на 2022 рік), потрібно виконати. Все те, що вимагають від нас наші партнери і з чим ми погоджуємося, має відповідати вимогам народу України. Якщо ні – ми з цим не погоджуємося, і це не реалізовується", – зазначив Гетманцев.
Кабмін направить 2,7 мільярда доларів МВФ на соцвиплати
Крім того, він розповів, що в цьому році парламенту буде простіше розглядати бюджет на наступний рік. Оскільки вперше в історії незалежної України верстають бюджет на основі бюджетної декларації, яку затвердив Кабінет Міністрів, і взято до уваги в липні цього року.
"Бюджетна декларація – це документ середньострокового бюджетного планування на три роки, і там вже на наступний рік закладені параметри бюджету щодо інфляції, зростання середньої зарплати, мінімальної зарплати, зростання ВВП. Тобто параметри є, і проєкт бюджету має відповідати бюджетній декларації", – заявив нардеп.
Що було раніше?
Останній транш від МВФ Україна отримала минулого літа. Влада планує переговори про продовження програми МВФ stand-by на пів року.
Також МВФ виділив на відновлення глобальної економіки 650 мільярдів доларів. Україна належить до країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою.
Нагадаємо:
- Станом на 1 серпня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви (ЗВР) України становили 28,95 млрд в еквіваленті. Отже, обсяг валютних запасів країни за місяць збільшився більш ніж на пів мільярда доларів – 1 липня в резервах Нацбанку було 28,36 млрд доларів. Однак з початку року обсяг резервів зменшився на 150 млн доларів.
- Питання наповнення валютних резервів загостриться до осені, адже у вересні Україну чекають пікові виплати за держборгом. Пізніше стало відомо про рішення МВФ виділити Києву 2,7 млрд доларів. З огляду на всі згадані нюанси, багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, найімовірніше, вже не отримає транш за програмою stand-by.