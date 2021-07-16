Україна отримає 2,7 млрд доларів, але не за програмою МВФ – Милованов

Тимофій Милованов розповів про програму МВФ і нових 2,7 млрд дол. Колаж: "Сьогодні"

Україна отримає 2,7 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

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Як розповів радник голови Офісу президента і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю каналу "Дім", також ідуть переговори про нові транші МВФ за кредитною програмою.

За його словами, зараз ухвалюютья певні закони, щоб отримати за програмою транші МВФ, а 2,7 млрд доларів – це додаткові позики поза цією програмою.

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"А 2,7 млрд – це абсолютно інша історія. У рамках збільшення фінансування самого Міжнародного валютного фонду всім країнам-учасницям збільшується частка. Тобто фінансування буде незалежно від нашої програми з МВФ", – сказав Милованов.

Як розповіли раніше "Сьогодні" експерти, Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа може виділити Україні 2,7 млрд доларів в рамках загального розподілу SDR в розмірі 650 млрд доларів, але ці гроші не будуть кредитом і допоможуть Україні впоратися з піковими виплатами за зовнішнім боргом, які заплановані на вересень.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без ухвалення рішення про перегляд програми stand-by. Наразі ведуться переговори про новий перегляд програми. Після нього рішення про транш прийматиме Рада директорів МВФ. При цьому багато аналітиків припускають, що Україна у 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by.