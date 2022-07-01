Пенсії для переселенців: що може змінитись для українців у ЄС

Розповідаємо, що може змінитись для українських пенсіонерів, які через вторгнення Росії бігли за кордон

Українці отримуватимуть пенсії у Європі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейський союз може допомогти Україні з виплатами пенсій українцям, які через війну змушені були виїхати за кордон і набули статусу тимчасового захисту в країнах Європи.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Реклама

Зазначається, що це питання було обговорено під час зустрічі міністра Марини Лазебної з головою Комітету Європейського парламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Післару у Брюселлі.

ЄС та Україна можуть спільно виплачувати пенсії громадянам, навіть за відсутності двосторонніх угод. У ході переговорів також було обговорено, як враховуватимуть стаж і як платитимуть країни.

Також Марина Лазебна просила, щоб українці, які поїхали до ЄС, але продовжують працювати на українському ринку, сплачували податки до бюджету України.

Реклама

Ще чиновниця закликала не скасовувати соціальні гарантії тим біженцям, які тимчасово повернулися до України, аби вирішити нагальні справи.

Як українським переселенцям забрати гроші за кордоном

Українці, які виїхали через війну за кордон, можуть отримувати свої пенсії навіть там, але не всі, а лише ті громадяни, котрі до початку великої війни між Росією та Україною отримували виплати через банки.

А у пенсіонерів-переселенців, які забирали свої гроші у відділеннях "Укрпошти", будуть певні проблеми.

Реклама

Але і для них є вихід: потрібно просто змінити спосіб отримання виплати та "перевести" її нарахування на банківську картку.

Раніше ми розповідали, що станеться з пенсійними виплатами в Україні з 1 липня, та писали, як отримати пенсійне посвідчення.