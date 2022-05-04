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Деякі українці можуть отримати ще 2200 грн – як виплачують допомогу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 травня, 13:59
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Кожну заявку розглядатимуть індивідуально та перевагу віддадуть декільком категоріям українців
Українці отримуватимуть допомогу три місяці
Українці отримуватимуть допомогу три місяці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC) у розмірі 2200 грн.

Про це повідомляє пресслужба гуманітарної організації.

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Отримати гроші можна через месенджер WhatsApp і нікуди додатково звертатися не потрібно.

На допомогу можуть претендувати:

  • внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування;
  • громадяни України, які проживають у районах, що постраждали внаслідок бойових дій.

Проте врахуйте, що у NRC віддають перевагу найуразливішим категоріям громадян, і кожна заявка розглядається індивідуально.

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Ще один нюанс – допомогу можуть отримати лише ті, хто не отримував її від ООН чи інших іноземних організацій, але виплати для ВПО від України не рахуються.

Скільки можна одержати?

Учасники програми отримуватимуть по 2200 грн на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців.

Для реєстрації потрібно мати на смартфоні месенджер WhatsApp та додати до контактів номер 0800609844.

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На нього потрібно відправити смс з текстом "NRC" і чекати на подальші інструкції для реєстрації.

Заявку розглянуть протягом 10 днів і до того ж месенджера надійде повідомлення про нарахування чи не нарахування коштів. Врахуйте, що гроші прийдуть лише через місяць після реєстрації.

Допомога під час війни

Переселенці, які зареєструвалися в Києві, зможуть отримати від Червоного Хреста сертифікати на покупки у мережі "Сільпо".

Ваучери призначаються для найуразливіших категорій переселенців, і їхня загальна сума коливається від 1,5 тис. грн до 4,5 тис. грн.

Сертифікати можуть отримати:

  • люди з інвалідністю І групи;
  • сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю (до 18 років);
  • сім'ї, які мають трьох та більше дітей (до 16 років);
  • сім'ї, які мають на утриманні та вихованні дитини сироту (до 16 років).

Про те, куди слід звертатися за ваучерами, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, що робити переселенцям, щоб отримати виплати від держави, і розповідали, де збудують мікрорайон для ВПО.

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