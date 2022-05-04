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Некоторые украинцы могут получить еще 2200 грн – как выплачивают помощь

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 13:59
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Каждую заявку будут рассматривать индивидуально и предпочтение отдадут нескольким категориям украинцев
Украинцы будут получать помощь три месяца
Украинцы будут получать помощь три месяца / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в размере 2200 грн.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации.

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Получить деньги можно через мессенджер WhatsApp и никуда дополнительно обращаться не нужно.

На помощь могут претендовать:

  • внутренне перемещенные лица независимо от текущего местоположения;
  • граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Однако учтите, что в NRC отдают предпочтение самым уязвимым категориям граждан и каждая заявка рассматривается индивидуально.

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Еще один нюанс – помощь могут получить только те, кто не получал ее от ООН или других иностранных организаций, но выплаты для ВПЛ от Украины не считаются.

Сколько можно получить?

Участники программы будут получать по 2200 грн на каждого члена семьи в течении трех месяцев.

Для регистрации нужно иметь на смартфоне мессенджер WhatsApp и добавить в контакты номер 0 800 609 844.

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На него нужно отправить смс с текстом "NRC" и ждать дальнейших инструкций для регистрации.

Заявку рассмотрят в течении 10 дней и в тот же мессенджер поступит уведомление о начислении или не начислении средств. Учтите, что деньги придут только через месяц после регистрации.

Помощь во время войны

Переселенцы, которые зарегистрировались в Киеве, смогут получить от Красного Креста сертификаты на покупки в сети "Сильпо".

Ваучеры предназначаются для самых уязвимых категорий переселенцев, и их общая сумма колеблется от 1,5 тыс. грн до 4,5 тыс. грн.

Сертификаты могут получить:

  • люди с инвалидностью I группы;
  • семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
  • семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);
  • семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка-сироту (до 16 лет).

О том, куда нужно обращаться за ваучерами, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что делать переселенцам чтобы получить выплаты от государства, и рассказывали, где построят микрорайон для ВПЛ.

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