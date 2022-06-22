Без досвіду та знання мови? Як українців нагло обдурюють нелегальні роботодавці

Розповідаємо, що має насторожити кожного українця під час працевлаштування за кордоном

Як українців обдурюють нелегальні роботодавці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Складні теперішні обставини, бажання заробити більше за короткий проміжок часу або ж влаштувати своє життя в іншій країні спонукають українців шукати роботу за кордоном. Однак це не завжди легко дається, подекуди процес копіткий, та й ризик втрапити на шахраїв досить великий.

Як розповів директор з розвитку Work.ua Сергій Марченко, є кілька так званих маркерів для перевірки недоброчесних та нелегальних роботодавців.

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Ми виділимо 5 основних. Так, якщо ви шукаєте роботу, вам варто звернути увагу на такі пункти:

Ознака Її характеристика Відсутня ліцензія Мінсоцполітики Повний перелік ліцензіатів ви можете знайти на Порталі відкритих даних. Крім ліцензії, фірма-посередник повинна мати свідоцтво про державну реєстрацію та договір з іноземною фірмою-роботодавцем. Гроші за працевлаштування Згідно з п. 9.13 ухвали Кабміну №1060 від 16.12.2015 ліцензовані компанії-посередники з працевлаштування за кордон не можуть брати гроші наперед. Оплата їхніх послуг за посередництвом повинна здійснюватись лише після підписання контракту з іноземним роботодавцем. Тож вимога передоплати за консультацію повинна вас насторожити. Реклама Приховування деталей працевлаштування Якщо агентство нібито шукає вам роботу, однак повної інформації про місце не надає, а оголошує лише загальну інформацію, то будьте обережні, це теж може виявитись обманом. Адже ви маєте повне право знати про майбутнього роботодавця, графік роботи, розмір оплати праці, умови проїзду та проживання, порядок медичного та соціального страхування тощо. Віза не робоча, а будь-яка інша На роботу в іншу країну потрібно їхати тільки за робочою візою і ніяк інакше: туристичні, культурні та інші візи є явними ознаками нелегальних аспектів працевлаштування. Реклама Часто також за таку роботу обіцяють платити більше, ніж за легальну. "Виїжджаючи на заробітки вперше важливо насамперед звертати увагу на надійність, а гроші прийдуть із досвідом", — говорить Сергій Марченко. Без питання про навички та досвід Нелегальні роботодавці майже ніколи не питають вас про професійні навички чи знання мови, фактично беруть усіх, хто відгукнеться. "Це логічно, якщо вам потрібно не найняти людей на роботу, а просто забезпечити якомога більше людей, які заплатять гроші за працевлаштування. На роботу так не наймають. Справжній роботодавець завжди запитає, що ви вмієте і який досвід у вас є", — пояснює Сергій Марченко.

Найважливіші професії

Як розповіли Vesti.ua в Державному центрі зайнятості, потрібними професіями зараз є і в майбутньому будуть: ІТ-сфера, виробництво і сільське господарство, сфера продажів, транспорт і логістика.

На популярні вакансії в середньому претендує 10 осіб. Такий попит є серед продавців, баристів, офіціантів, спеціалістів на підприємствах, наприклад, операторів верстатів.

Ще до початку повномасштабної війни в Україні планували оновити перелік професій загальнодержавного значення та розширити набір на підготовку за спеціальностями:

вогнетривник;

каменяр;

штукатур;

електромонтажник;

муляр;

електрозварник;

слюсар;

кравець;

закрійник;

швачка;

машиніст екскаватора;

тракторист-машиніст с/г виробництва;

оператор верстатів із програмним керуванням;

машиніст будівельної техніки.

"Сьогодні" раніше розповідали, що через війну в Україні змінилася не тільки ситуація на ринку праці, а й правила оформлення трудових відносин, а також писали, як українцям заробляти онлайн до 600 тис. грн в місяць.