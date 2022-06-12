Робочий день на 12 годин: хто в Україні працюватиме більше

Під час війни в Україні змінилося багато правил у трудових відносинах, як і загалом ситуація на ринку праці. Люди готові змінювати професії, щоб знайти роботу, а роботодавці, своєю чергою, можуть змінити тривалість робочого часу через воєнні умови.
У Державній службі з питань праці пояснили, чи можуть на підприємстві збільшити тривалість робочого часу до 12 годин.
Без профспілки не обійтися
У Держпраці зазначили: роботодавець справді може встановити 12 обов'язкових годин для роботи, якщо для цього є необхідні передумови. Наприклад, до повномасштабної війни підприємство працювало безперервно, де було 3 зміни. А тепер є потреба працювати лише в одну зміну, тільки вдень, але водночас робоча зміна буде не 8, а 12 годин.
Такий режим встановити можна. Але для цього потрібно запровадити підсумований облік робочого часу, а крім того, ці зміни треба обов'язково узгодити з профспілкою. Ця процедура описана в статті 61 Кодексу законів про працю України.
"В окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин", – пояснюють у службі.
Важливо, що зазвичай про серйозні зміни щодо режиму та умов роботи працівників мають попередити за два місяці. Однак під час воєнного стану цього від роботодавців не вимагають.
Чого чекати від зарплат в Україні
Раніше "Сьогодні" розповідали, що найоптимістичніші прогнози щодо зарплат вказують: відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років. Поверненню високих зарплат сприятимуть такі чинники:
- повернення до України кваліфікованих спеціалістів, які вимушено покинули країну через війну;
- фінансова допомога, яку можуть надати іноземні партнери для відновлення української економіки.
Водночас експерти наголошують, що швидке повернення зарплат до попередніх цифр можливе лише у гривні.
Читайте детально, хто зможе заробляти більше, а в кого зарплати не збільшаться після війни.
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