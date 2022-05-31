В Україні нові правила з трудовими книжками: що дозволили під час війни

Розповідаємо, що можуть робити працівники з трудовими книжками, поки триватиме воєнний стан

Трудову книжку можна забрати з підприємства без звільнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану умови працевлаштування і трудових відносин змінюються. Зокрема, і в питанні зберігання документів. Тепер трудові книжки можна отримати на руки за спеціальною заявою, а не тільки після звільнення.

Те, як це зробити, пояснює пресслужба Міністрества юстиції України.

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Як забрати трудову книжку

Згідно із законом, під час воєнного стану немає особливих умов зберігання трудових книжок. Вони повинні зберігатися на підприємствах, і їх видача передбачена лише тоді, коли людина звільняється.

Однак у роз'ясненнях Державної служби України з питань праці ідеться, що роботодавець не зобов'язаний видавати працівникам трудові книжки, але він і не може відмовити працівнику у видачі документа, якщо від нього буде така вимога.

Забрати трудову книжку можна за допомогою заяви таким чином:

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треба звернутися до роботодавця із заявою, де буде прохання видати трудову книжку і пояснення, чому вам вона потрібна;

у спеціальному додатковому журналі обліку тимчасово виданих трудових книжок працівник має розписатися про отримання та повернення цього документа.

Водночас якщо підприємство перебуває в районі активних бойових дій, перелік яких затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, роботодавець може сам прийняти рішення і віддати трудові книжки працівникам.

Зробити це також треба під підпис, і так компанія зможе зберегти свої документи в умовах війни.

Якщо трудову книжку працівнику таки видали, то працедавець знімає з себе відповідальність за її збереження.

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"Видача трудової книжки на руки здійснюється з метою її збереження, адже в умовах війни ніхто нічого гарантувати не може. Роботодавець не може примусово видати трудову книжку на руки проти бажання працівника. Але в разі знищення трудової книжки через бойові дії працівник отримає клопіт щодо відновлення даних при виході на пенсію, а роботодавець навряд чи понесе відповідальність, адже ми живемо в умовах війни, що визнано форс-мажорною обставиною", – йдеться у повідомленні.

Як в Україні можуть звільнити з роботи під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що тепер звільнитися можна на підставі заяви, яка була подана через електронну пошту чи месенджери.

"Відповідно до частини третьої статті 29 КЗпП ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами роботодавця щодо їхніх прав та обов'язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронного зв'язку", – пояснили юристи.

Тобто, якщо роботодавець і працівник обмінялися електронними документами, це вважається підтвердженням, що обидві сторони з цими документами ознайомились. Водночас дуже важливо, щоб така процедура була прописана в актах організації, звідки таким чином звільняється працівник.

"Сьогодні" також розповідали, що в Україні розширили підстави для звільнення працівників під час війни. Тепер залишити роботи можуть через неможливість забезпечувати умови праці після того, як майно підприємства було знищене при бойових діях. Також є і особлива процедура звільнення таких працівників.

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