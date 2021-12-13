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В "Дії" стався збій: що сталося

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 19:40
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В основному проблеми виникли у користувачів iOS
Українці скаржаться, що у них не завантажуються документи
Українці скаржаться, що у них не завантажуються документи / Фото: Колаж: Сьогодні

У додатку "Дія", де розпочали бета-тестування видачі тисячі гривень за вакцинацію, ввечері, 13 грудня, стався збій – не завантажуються послуги.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Здебільшого проблеми виникли у користувачів iOS, хоча й деякі українці, які мають гаджети на Android, помічають зміни.

/ Фото: скріншот

Українці скаржаться, що у них не завантажуються документи. А у когось не відображаються лише COVID-сертифікати.

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/ Фото: скріншот

Зазначимо, що на даному етапі у "Дії" ще не прокоментували збій. І досі невідомо, що трапилося на порталі.

"Тисяча Зеленського" через "Дію"

Українці вже з 19 грудня можуть через онлайн-портал "Дія" отримати виплату 1000 грн тим, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

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Для того, щоб її отримати, потрібно виконати кілька умов:

  • потрібно мати COVID-сертифікат про дві дози вакцини, обов'язково у додатку "Дія".
  • бути громадянином України;
  • досягти повноліття;
  • мати спеціальну віртуальну картку для отримання виплат, яку потрібно відкрити у "єПідтримці" в одному з банків-партнерів.

Докладна інструкція, як отримати таку картку та виплати на неї, "Сьогодні" створили для вас раніше, а також написали, що у "Дії" з'явилася ще одна довідка для пенсіонерів.

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