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В "Дії" произошел сбой: что случилось

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 19:40
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В основном проблемы возникли у пользователей iOS
Украинцы жалуются, что у них не загружаются документы
Украинцы жалуются, что у них не загружаются документы / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія", где начали бета-тестирование выдачи тысячи гривен за вакцинацию, вечером, 13 декабря, произошел сбой – не загружаются услуги.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В основном проблемы возникли у пользователей iOS, хотя и некоторые украинцы, у которых гаджеты на Android, замечают изменения.

/ Фото: скриншот

Украинцы жалуются, что у них не загружаются документы. А у кого-то не отображаются только COVID-сертификаты.

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/ Фото: скриншот

Отметим, что на данном этапе в "Дії" еще не прокомментировали сбой. И до сих пор неизвестно, что произошло на портале.

"Тысяча Зеленского" через "Дію"

Украинцы уже с 19 декабря могут через онлайн-портал "Дія" получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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Для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий:

  • нужно иметь COVID-сертификат о двух дозах вакцины, обязательно в приложении "Дія".
  • быть гражданином Украины;
  • достичь совершеннолетия;
  • иметь специальную виртуальную карточку для получения выплат, которую нужно открыть в "єПідтримці" в одном из банков-партнеров.

Подробная инструкция, как получить такую карту и выплаты на нее, "Сегодня" создали для вас раньше, а также написали, что в "Дії" появилась еще одна справка для пенсионеров.

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