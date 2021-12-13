В "Дії" произошел сбой: что случилось

В приложении "Дія", где начали бета-тестирование выдачи тысячи гривен за вакцинацию, вечером, 13 декабря, произошел сбой – не загружаются услуги.
Об этом сообщает "Сегодня".
В основном проблемы возникли у пользователей iOS, хотя и некоторые украинцы, у которых гаджеты на Android, замечают изменения.
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Украинцы жалуются, что у них не загружаются документы. А у кого-то не отображаются только COVID-сертификаты.
Отметим, что на данном этапе в "Дії" еще не прокомментировали сбой. И до сих пор неизвестно, что произошло на портале.
"Тысяча Зеленского" через "Дію"
Украинцы уже с 19 декабря могут через онлайн-портал "Дія" получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
Для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий:
- нужно иметь COVID-сертификат о двух дозах вакцины, обязательно в приложении "Дія".
- быть гражданином Украины;
- достичь совершеннолетия;
- иметь специальную виртуальную карточку для получения выплат, которую нужно открыть в "єПідтримці" в одном из банков-партнеров.
Подробная инструкция, как получить такую карту и выплаты на нее, "Сегодня" создали для вас раньше, а также написали, что в "Дії" появилась еще одна справка для пенсионеров.