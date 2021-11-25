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Уряд і "Нафтогаз" можуть передати Коломойському левову частку "Укрнафти" – розслідування

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
25 листопада, 18:53
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Видання "Дзеркало тижня" провело розслідування і дізналось, яка частка видобутку нафти і газу може дістатись олігарху Коломойському
Коломойському від "Нафтогазу" та уряду можуть дістатись 62% видобутку нафти та 26% газу
Коломойському від "Нафтогазу" та уряду можуть дістатись 62% видобутку нафти та 26% газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз" та уряд хочуть віддати Ігорю Коломойському контроль на 62% видобутку нафти та 26% видобутку природного газу в Україні в рамках поділу "Укрнафти".

Про це у своєму розслідуванні пише "Дзеркало тижня".

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Планується, що державну "Укрнафту" розділять до Нового року, а друга частина дістанеться НАК "Нафтогаз".

"Ділитимуть не порівну, а по-братськи: приватникам шматочок жирніше, недоїдки — улюбленій Батьківщині. Загалом, як завжди", – йдеться у матеріалі.

На думку журналістів видання, олігарх Коломойський отримає найбільш розвинуті родовища і його не стосуватимуться проблеми з тисячами покинутих свердловин.

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Окрім цього, державний "Нафтогаз" визнав свій борг перед структурами Коломойського і готується передати йому ще 3,5 млрд м3 газу, однак ця інформація ще не офіційна.

Але і це ще не все, і окрім частини держкомпанії та великих обсягів газу Коломойський може отримати від української влади 10 млрд грн компенсації за те, що він не отримав цей газ у 2007-2011 роках.

Ситуація з "Укрнафтою"

На початку листопада, фактично підконтрольна Коломойському, "Укрнафта" пред’явила "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не було оцінено.

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Про це розповів колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан і зазначив, що олігархом вже було відсуджено обсяг газу, але не оцінено.

"Сьогодні" раніше писали, що Україна почала видобувати газ із нової свердловини, а також повідомляли, як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по виробництву продуктів в Україні.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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