Уряд і "Нафтогаз" можуть передати Коломойському левову частку "Укрнафти" – розслідування

Компанія "Нафтогаз" та уряд хочуть віддати Ігорю Коломойському контроль на 62% видобутку нафти та 26% видобутку природного газу в Україні в рамках поділу "Укрнафти".
Про це у своєму розслідуванні пише "Дзеркало тижня".
Планується, що державну "Укрнафту" розділять до Нового року, а друга частина дістанеться НАК "Нафтогаз".
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"Ділитимуть не порівну, а по-братськи: приватникам шматочок жирніше, недоїдки — улюбленій Батьківщині. Загалом, як завжди", – йдеться у матеріалі.
На думку журналістів видання, олігарх Коломойський отримає найбільш розвинуті родовища і його не стосуватимуться проблеми з тисячами покинутих свердловин.
Окрім цього, державний "Нафтогаз" визнав свій борг перед структурами Коломойського і готується передати йому ще 3,5 млрд м3 газу, однак ця інформація ще не офіційна.
Але і це ще не все, і окрім частини держкомпанії та великих обсягів газу Коломойський може отримати від української влади 10 млрд грн компенсації за те, що він не отримав цей газ у 2007-2011 роках.
Ситуація з "Укрнафтою"
На початку листопада, фактично підконтрольна Коломойському, "Укрнафта" пред’явила "Нафтогазу" відсуджений колись обсяг газу, який не було оцінено.
Про це розповів колишній партнер Ігоря Коломойського Геннадій Корбан і зазначив, що олігархом вже було відсуджено обсяг газу, але не оцінено.
"Сьогодні" раніше писали, що Україна почала видобувати газ із нової свердловини, а також повідомляли, як високі ціни на енергоносії можуть вдарити по виробництву продуктів в Україні.