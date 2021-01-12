Пенсійна реформа не повинна збільшувати податкове навантаження на зарплати, інакше бізнес піде у тінь, – економіст

Експерт вважає, що у пенсійній реформі влада повинна не підвищувати податки на бізнес, а перерозподілити ЄСВ

Проведення пенсійної реформи шляхом збільшення податкового навантаження на бізнес зажене його в тінь. Про це заявив економіст Павло Кухта, пише "Politeka".

Реклама

На його думку, введення накопичувального рівня пенсійної системи, що передбачає збільшення податків на зарплатний фонд, є неправильним з економічної точки зору і призведе до зростання частки бізнесу, який перейде у тінь.

"Це погана ідея з економічної точки зору – підвищувати податки на заробітну плату, плюс маэмо чесно визнавати, що, найімовірніше, будь-яке підвищення заробітної платні буде стимулювати більшу тінізацію, вихід у тінь", – сказав Кухта.

Експерт вважає, що у проведенні пенсійної реформи влада повинна вибрати інший варіант – не підвищувати податки на бізнес, а перерозподілити ЄСВ.

"Треба йти шляхом не підвищення податків на зарплату, а зниження, тобто частину ЄСВ почати перерозподіляти на накопичення. Відповідно втрати, які буде нести через це Пенсійний фонд, компенсувати збільшенням трансферту із бюджету до Пенсійного фонду", – зазначив Кухта.

В тренді Стрибок біткоїна озолотив власників криптовалют: Forbes назвав імена нових мільярдерів

Реклама

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати тільки ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на бізнес, інакше така реформа поховає бізнес.

У той же час економіст Борис Кушнірук зазначив, що пропоновані владою законопроєкти по впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи не передбачають механізмів захисту заощаджень громадян. На його думку, ця реформа вигідна лише фінансовим посередникам.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкту щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реестр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама