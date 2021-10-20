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НБУ заборонив банкам приймати рублі: кого торкнуться зміни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
20 жовтня, 17:07
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Національний банк забороняє поповнювати депозитні рахунки російськими рублями – коли чекати змін
Нацбанк заборонив банкам приймати російські рублі
Нацбанк заборонив банкам приймати російські рублі / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк із заборонить українським банкам приймати російські рублі для поповнення депозитів.

Про це йдеться у відповідній постанові НБУ, опублікованій 13 жовтня.

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У документі зазначається, що зміни вступають в силу через місяць, тобто 21 листопада.

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Тобто ті, хто хоче поповнити свій депозитний рахунок рублями мають на це декілька тижнів.

Зазначається, що заборона стосується виключно депозитних рахунків населення і на всі інші не діє.

"Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", – йдеться у документі.

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Раніше Monobank повідомив, що з 12 грудня закриває усі картки в польських злотих.

Усі залишки будуть переведені на будь-яку іншу гривневу картку, однак 12 грудня можна не чекати і зробити це самостійно.

"Сьогодні" також писали, що ПриватБанк встановив нові обмеження для переводів з карти на карту, із метою боротьби з відмиванням коштів.

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