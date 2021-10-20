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НБУ запретил банкам принимать рубли: кого коснутся изменения

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
20 октября, 17:07
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Национальный банк запрещает пополнять депозитные счета российскими рублями – когда ждать изменений
Нацбанк запретил банкам принимать российские рубли
Нацбанк запретил банкам принимать российские рубли / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк с запретит украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.

Об этом идет речь в соответствующем постановлении НБУ, опубликованном 13 октября.

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В документе отмечается, что изменения вступают в силу через месяц, то есть 21 ноября.

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То есть те, кто хочет пополнить свой депозитный счет рублями имеют на это несколько недель.

Отмечается, что запрет касается только депозитных счетов населения и на все остальные не действует.

"Банку (филиалам, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" , – говорится в документе.

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Ранее Monobank сообщил, что с 12 декабря закрывает все карты в польских злотых.

Все остатки будут переведены на любую другую гривневый карточку, однако 12 декабря можно не ждать и сделать это самостоятельно.

"Сегодня" также писали, что ПриватБанк установил новые ограничения для переводов с карты на карту, с целью борьбы с отмыванием средств.

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