НБУ запретил банкам принимать рубли: кого коснутся изменения

Национальный банк с запретит украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.
Об этом идет речь в соответствующем постановлении НБУ, опубликованном 13 октября.
В документе отмечается, что изменения вступают в силу через месяц, то есть 21 ноября.
Далее по теме
То есть те, кто хочет пополнить свой депозитный счет рублями имеют на это несколько недель.
Отмечается, что запрет касается только депозитных счетов населения и на все остальные не действует.
"Банку (филиалам, отделению) запрещено осуществлять кассовые операции по приему наличности иностранной валюты государства-оккупанта для зачисления на вкладные (депозитные) счета физических лиц на период действия Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" , – говорится в документе.
Ранее Monobank сообщил, что с 12 декабря закрывает все карты в польских злотых.
Все остатки будут переведены на любую другую гривневый карточку, однако 12 декабря можно не ждать и сделать это самостоятельно.
"Сегодня" также писали, что ПриватБанк установил новые ограничения для переводов с карты на карту, с целью борьбы с отмыванием средств.