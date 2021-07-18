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Експортери нафти змогли домовитися про скорочення видобутку

18 липня 2021 18:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В ОПЕК+ дійшли згоди, визначивши квоти на серпень і загальну політику організації та її союзників до 2022 року

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти

В ОПЕК+ так і не погодили нові квоти / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Експортери нафти в ОПЕК+ після кількох переносів зустрічей через розбіжності все ж змогли домовитися про обсяги скорочення видобутку на серпень. Починаючи з наступного місяця обмеження будуть щомісяця пом'якшуватися на 0,4 млн барелів на добу, аж до повного скасування цих квот. Таке рішення прийняли на тлі відновлення світових цін на нафту.

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Сама угода про обмеження видобутку продовжена з квітня по грудень 2022 року, говориться в релізі ОПЕК за підсумками зустрічі 18 липня.

У минулому році через різке падіння цін на нафту в ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 10 млн барелів на добу. Наразі це скорочення знижене до 5,8 млн барелів, а ціни на нафту досягали рекордів з 2014 року. Сьогодні, 18 липня, є вихідним днем на ринках, тому торги не ведуться. Ціновий ефект від рішення ОПЕК+ буде видно завтра, 19 липня.

Минулі спроби узгодити обсяг скорочення видобутку на серпень провалювалися через розбіжності між Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) і Саудівською Аравією. Обидві держави підтримували поступове скорочення обмежень, але не могли зайтися в обсягах і принципах розрахунку.

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Наступна зустріч ОПЕК+ та обговорення квот плануються на початок вересня 2021 року.

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Нагадаємо, підвищення цін на нафту стало однією з причин подорожчання бензину в Україні. Наразі на український оптовий ринок надходить паливо, вироблене з більш дорогої нафти.

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