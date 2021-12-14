Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Що буде зі світовою економікою у 2022 році? 10 основних ризиків

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Team Lead Гроші Сьогодні
14 грудня, 17:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аналітики Bloomberg вважають, що такі методи боротьби з COVID-19, як і 2021 року, можуть уповільнити економічне зростання до 4,2%
Аналітики назвали 10 головних економічних ризиків для світової економіки
Аналітики назвали 10 головних економічних ризиків для світової економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За період пандемії коронавірусу економіка у всьому світі значно постраждала. Незважаючи на те, що в 2022 році експерти прогнозують поліпшення ситуації, світову економіку все ж таки можуть чекати деякі труднощі.

Про найголовніші економічні ризики 2022 року пише Bloomberg.

Реклама

Нові штами COVID-19

Нові варіанти коронавірусу можуть бути більш небезпечними та смертоносними. Тому повернення до жорстких обмежень навіть на три місяці може призвести до уповільнення економічного зростання у 2022 році до 4,2%.

Попит на деякі послуги буде слабкішим, а проблеми зі світовою пропозицією, ймовірно, збережуться, прогнозують аналітики. Крім того, постраждає і ринок праці із логістикою.

Загроза інфляції

На початку 2021 року експерти прогнозували, що США закінчать рік із інфляцією в 2%, проте зараз він близький до 7%. Відповідно до консенсус-прогнозу, у 2022 році інфляція до кінця року знову наблизиться до цільових рівнів.

Реклама

Загострення ситуації у відносинах між Росією та Україною може спричинити стрибок цін на газ. Зі зміною клімату ціни на продукти харчування можуть продовжувати зростати. Якщо нова хвиля коронавірусу вдарить у сфері туризму, можуть знизитися ціни на нафту.

Посилення політики ФРС

Якщо регулятор тричі підвищить ставку і оголосить про готовність дійти до 2,5%, то 2023 рік США зустрінуть рецесією, кажуть аналітики. До того ж це призведе до збільшення прибутковості казначейських облігацій та розширення кредитних спредів.

Проблеми Китаю

Проблеми китайського гіганта нерухомості Evergrande, який заборгував $300 млрд, схвилювали глобальних інвесторів. Через проблеми з компанією, пандемією коронавірусу та нестачею енергії зростання китайської економіки в 2022 році ризикує сповільнитися до 3% проти очікуваних 5,7%.

Реклама

Політичні потрясіння в Європі

Через майбутні вибори в Італії та Франції є загроза, що до кінця 2022 року це може уповільнити зростання економіки на 4%.

У разі перемоги євроскептиків ціна запозичень для Італії та Франції підвищиться, а при спреді суверенного держборгу в 300 базисних пункту може наступити рецесія.

По світовій економіці може також вдарити згортання екстрених стимулів. Через те, що у 2022 році уряди згорнуть підтримку приблизно на 2,5% світового ВВП, це позначиться на економіках таких країн:

  • Японія;
  • Канада;
  • Італія;
  • Велика Британія.

Просідання економік, що розвиваються може у 2022 році негативно позначитися на Бразилії та Єгипті, кажуть аналітики. Зростання цін на продовольство може призвести до нової нестабільності в Судані, Лівані та Алжирі.

Підвищенню споживчих цін може сприяти наслідки проблем Brexit , які можуть спровокувати проблеми на митних кордонах Негативний вплив на світову економіку може мати і ескалація навколо Тайваню.

Що буде з українською економікою у 2022 році

Як кажуть у Мінекономіки, головну роль розвитку економіки грає чинник подолання пандемії COVID-19 як у світі, і усередині країни. Тому прогнози відновлення української економіки та її розвитку у 2022 році все ще залишаються під питанням.

Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.

Раніше ми писали, що згідно з меморандумом України з МВФ країна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витрат на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти