Що буде зі світовою економікою у 2022 році? 10 основних ризиків

Аналітики Bloomberg вважають, що такі методи боротьби з COVID-19, як і 2021 року, можуть уповільнити економічне зростання до 4,2%

Аналітики назвали 10 головних економічних ризиків для світової економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За період пандемії коронавірусу економіка у всьому світі значно постраждала. Незважаючи на те, що в 2022 році експерти прогнозують поліпшення ситуації, світову економіку все ж таки можуть чекати деякі труднощі.

Про найголовніші економічні ризики 2022 року пише Bloomberg.

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Нові штами COVID-19

Нові варіанти коронавірусу можуть бути більш небезпечними та смертоносними. Тому повернення до жорстких обмежень навіть на три місяці може призвести до уповільнення економічного зростання у 2022 році до 4,2%.

Попит на деякі послуги буде слабкішим, а проблеми зі світовою пропозицією, ймовірно, збережуться, прогнозують аналітики. Крім того, постраждає і ринок праці із логістикою.

Загроза інфляції

На початку 2021 року експерти прогнозували, що США закінчать рік із інфляцією в 2%, проте зараз він близький до 7%. Відповідно до консенсус-прогнозу, у 2022 році інфляція до кінця року знову наблизиться до цільових рівнів.

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Загострення ситуації у відносинах між Росією та Україною може спричинити стрибок цін на газ. Зі зміною клімату ціни на продукти харчування можуть продовжувати зростати. Якщо нова хвиля коронавірусу вдарить у сфері туризму, можуть знизитися ціни на нафту.

Посилення політики ФРС

Якщо регулятор тричі підвищить ставку і оголосить про готовність дійти до 2,5%, то 2023 рік США зустрінуть рецесією, кажуть аналітики. До того ж це призведе до збільшення прибутковості казначейських облігацій та розширення кредитних спредів.

Проблеми Китаю

Проблеми китайського гіганта нерухомості Evergrande, який заборгував $300 млрд, схвилювали глобальних інвесторів. Через проблеми з компанією, пандемією коронавірусу та нестачею енергії зростання китайської економіки в 2022 році ризикує сповільнитися до 3% проти очікуваних 5,7%.

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Політичні потрясіння в Європі

Через майбутні вибори в Італії та Франції є загроза, що до кінця 2022 року це може уповільнити зростання економіки на 4%.

У разі перемоги євроскептиків ціна запозичень для Італії та Франції підвищиться, а при спреді суверенного держборгу в 300 базисних пункту може наступити рецесія.

По світовій економіці може також вдарити згортання екстрених стимулів. Через те, що у 2022 році уряди згорнуть підтримку приблизно на 2,5% світового ВВП, це позначиться на економіках таких країн:

Японія;

Канада;

Італія;

Велика Британія.

Просідання економік, що розвиваються може у 2022 році негативно позначитися на Бразилії та Єгипті, кажуть аналітики. Зростання цін на продовольство може призвести до нової нестабільності в Судані, Лівані та Алжирі.

Підвищенню споживчих цін може сприяти наслідки проблем Brexit , які можуть спровокувати проблеми на митних кордонах Негативний вплив на світову економіку може мати і ескалація навколо Тайваню.

Що буде з українською економікою у 2022 році

Як кажуть у Мінекономіки, головну роль розвитку економіки грає чинник подолання пандемії COVID-19 як у світі, і усередині країни. Тому прогнози відновлення української економіки та її розвитку у 2022 році все ще залишаються під питанням.

Експерти очікують зростання ВВП у 2022 році на 3,6%. Такий рівень ВВП зумовлений зменшенням інвестицій в Україну.

Раніше ми писали, що згідно з меморандумом України з МВФ країна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витрат на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку.