"Погані новини": як криза в Китаї може вдарити по світовій економіці

Світовій економіці загрожують проблеми через наростаючу кризу в Китаї.
Про це повідомляє видання Forbes.
За словами експертів, світова економіка достатньо сильно залежить від розвитку таких великих країн, як Китай.
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Адже Китай довгий час забезпечував попит на сировину і енергетику тим, хто залежить від їх експорту.
Зараз темпи зростання китайської економіки різко скоротились через пандемію та близьке банкрутство компанії-гіганта Evergrande.
Цьогоріч ВВП Китаю зріс лище на 4,9%, тоді як минулого року цей показник становив 7,9%.
"Китай є найбільшою світовою економікою, відповідно, це один з ключових споживачів енергоресурсів – нафти, вугілля, електроенергії, але при нестабільному попиті, викликаному продовженням поширення коронавирусной інфекції, а також закономірним дефіцитом енергоносіїв уповільнення економіки КНР в цілому очікувано", – каже аналітик Олексій Антонов.
На думку деяких експертів, це лише початок економічної кризи в Китаї та світі, більший вплив від цього людство відчує в четвертому кварталі.
За словами економістів, це погані новини для світової економіки, які накладаються на енергетичну кризу в ЄС.
Причиною буде те, що Китай є важливим драйвером цін на енергоносії і метали, тож гальмування китайської економіки стане поганим сигналом для виробників руди та іншої сировини.
"Це може внести істотний внесок в світову інфляцію через те, що багато ланцюжка поставок порушаться, ціни на товари виростуть. А інфляція – серйозний ворог світової економіки ", – підкреслив експерт.
Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались в причинах краху гіганта на ринку китайської нерухомості – компанії Evergrande та з’ясували, що її дефолт може зашкодити і Україні.
Компанія перебуває у справді жахливому становищі, оскільки почала розпродавати свої головні активи.