Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Уельс - Україна: онлайн ❗ Загроза котла на Донбасі 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Абрамович стане ще біднішим – російський олігарх продає компанію у Великій Британії за 1 фунт

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 червня, 18:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Статки підсанкційного олігарха з РФ Романа Абрамовича тануть щодня, тепер він втрачає дорогу телекомунікаційну компанію
Російський олігарх, ймовірно, не отримає нічого від продажу компанії, в яку вклав 300 млн фунтів
Російський олігарх, ймовірно, не отримає нічого від продажу компанії, в яку вклав 300 млн фунтів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Великій Британії продають телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компанія належить російському олігарху Роману Абрамовичу та партнерам і оцінюється у понад 410 млн фунтів (15 млрд грн).

Як повідомило видання Financial Times, безпосередньо Абрамовичу належить 23% акцій Truphone, решта – Олександру Абрамову та Олександру Фролову з російської металургійної компанії Evraz.

Реклама

Росіяни вклали в розвиток компанії орієнтовно 300 млн фунтів (11 млрд грн).

Олігарх під санкціями

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Велика Британія та Євросоюз ввели санкції проти чималої кількості росіян, серед яких і олігарх Роман Абрамович. Унаслідок економічних обмежень Заходу, активи Truphone вирішили продати та одразу розпочали реструктуризацію.

Журналісти FT зауважують, що британська компанія Абрамовича збиткова упродовж 15 років. Лише за 2020 рік зафіксували збитків на 16 млн фунтів (588,6 млн грн). Телекомунікаційна група продає контракти корпоративним клієнтам, включаючи банки, які хочуть мати захищену мережу та уникати плати за роумінг для співробітників.

Реклама

Потенційні покупці

За попередньою інформацією, британську Truphone планує купити німецький бізнесмен Хакан Коч і його діловий партнер, приватний інвестор Пірос Куссіос.

Абсолютна більшість (90%) акцій належатиме Кочу, який також володіє платформою з продажу вживаних машин Auto1.

Мельниченки борються за статки

Шостий пакет санкцій ЄС торкнувся дружини іншого російського олігарха Андрія Мельниченка – Олександри. Їй бізнесмен передав право власності на вугільну компанію SUEK AO і компанію EuroChem Group AG ще в березні, якраз перед тим як він сам потрапив до санкційного списку Євросоюзу.

Реклама

Представник пари зазначив, що Олександра Мельниченко вважає рішення ЄС щодо себе несправедливим, оскільки вона народилася в Белграді та має сербське й хорватське громадянство. У Росії вона нібито не проживає, але в Європі зазначили, що дружина олігарха "користується багатством чоловіка та отримує вигоду".

Через економічні обмеження, компанії SUEK AO і EuroChem Group AG зазнають збитків, оскільки активи будуть заморожені. Водночас у Єврокомісії спробують виторгувати право торгувати добривом.

"Сьогодні" раніше писали, що Канада запровадила чергові санкції проти Росії – у списку опинилися 22 росіян та 4 компанії, серед них і ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. Зазначимо, що шостий пакет санкцій проти РФ передбачає часткову заборону російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29783.77

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1795.33

Litecoin (LTC)

62.34

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти