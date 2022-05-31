Коханка Путіна Кабаєва потрапила під санкції Канади: хто ще є у списку

Канада вводить нові санкції проти Росії. Тепер обмежувальні заходи стосуються 22 громадян РФ та 4 компаній.
Про це свідчать дані на сайті Міністерства закордонних справ Канади.
Під санкціями опинилися:
- "Россільгоспбанк";
- "Інвестторгбанк",
- керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій;
- керуюча компанія Російської венчурної компанії.
Санкції канадського уряду стосуються також 22 фізичних осіб, а саме:
- Аліна Кабаєва (можлива коханка Путіна);
- Ольга Айзіман (екс-дружина олігарха Михайла Фрідмана);
- Олена Георгієва (голова правління Новікомбанку);
- Лариса та Катерина Фрідман (дочки олігарха Михайла Фрідмана);
- Андрій Козіцин (генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії);
- Михайло Кучмент (бізнесмен, голова Наглядової ради Радкомбанку);
- Мілана Корольова (блогер, модель, телеведуча);
- Анатолій Браверман (перший заступник гендиректора Російського фонду прямих інвестицій), його дружина Інна та син Олександр;
- Михайло Россєєв (головний бухгалтер "Газпрому");
- Вадим Кулик (заступник президента – голови правління банку ВТБ);
- Наталія Діркс, Максим Кондратенко, Еркін Норов, Святослав Островський (члени правління ВТБ);
- Дмитро П'янов (фінансовий директор ВТБ);
- Сергій Мальцев (голова ради директорів Globaltrans, екс-заступник голови Ощадбанку);
- Кирило Царьов (перший заступник голови Ощадбанку);
- Наталія Алімова (ексчлен правління Ощадбанку);
- Олександра Бурико (ексзаступник голови Ощадбанку).
Шостий пакет санкцій від Європейського Союзу
Країни ЄС нарешті погодили шостий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає заборону на дві третини російської нафти, а також відключення Ощадбанку від SWIFT.
З початку березня 2022 року аналогічні заходи діють проти семи російських банків, включаючи ВТБ та "Открытие".
За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Ощадбанк – це найбільший російський банк із часткою 37%.
"Тому це добре, що зараз ми десвіфтизуємо Ощадбанк", – сказала фон дер Ляєн.
Раніше "Сьогодні" писали, як акції Ощадбанку через санкції коштували менше аркуша паперу А4. Також ми розповідали, як під економічними санкціями виживає один із найбільших автозаводів Росії.