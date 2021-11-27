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Тарифы в платежках вырастут? Сколько будем платить за свет в декабре

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 ноября, 06:00
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Кабмин с 1 октября зафиксировал тарифы на электроэнергию для украинцев
Фиксированные цены будут действовать до апреля 2022 года
Фиксированные цены будут действовать до апреля 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Как и в прошлом месяце, для украинцев не запланировано повышение цен на электроэнергию. А тариф зависит от объемов потребления.

Сколько стоит свет?

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Кабмин с 1 октября зафиксировал тарифы на электроэнергию для украинцев. Благодаря этому уже несколько месяцев некоторые потребители платят намного меньше за свет.

Цены установили:

  • для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, тарифы будут снижены до 1,44 грн за 1 кВт*ч (сейчас 1,68 грн);
  • для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Такие цены будут действовать до апреля 2022 года.

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Меморандум о неповышении тарифов

"Нафтогаз", Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали совместный меморандум, который предусматривает неповышение тарифов на тепло и горячую воду. Таким образом, до конца отопительного сезона для населения тарифы не будут расти.

Но тариф на доставку электроэнергии под действие меморандума о неповышении не попадает, ничем не ограничен, и поставщики уже взвинтили цены.

Отметим, что согласно меморандуму государство передаст и направит в местные бюджеты НДФЛ в размере 4%, дополнительно не менее 11 млрд грн. А некоторым общинам, которые не смогут профинансировать "лишнее", предусмотрена доппомощь.

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Ранее мы сообщали, что несмотря на снижение тарифов на электроэнергию для украинцев, которые в месяц потребляют до 250 кВт*ч, в этом отопительном сезоне около 600 тыс. придется платить вдвое больше за электроотопление.

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