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Украинцев лишили помощи на оплату коммуналки – платежки вырастут вдвое

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
22 октября, 11:07
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Подорожание коснется тех, кто использует электроэнергию для обогрева жилья
Украинцам придется больше платить за электроэнергию
Украинцам придется больше платить за электроэнергию / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на снижение тарифов на электроэнергию для украинцев, которые в месяц потребляют до 250 кВт·ч, в этом отопительном сезоне около 600 тыс. придется платить вдвое больше за электроотопление.

Об этом сообщили в Минсоцполитики, передает "Телеграф".

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В частности это коснется:

  • жителей квартир и домов, оборудованных электрообогревательными установками
  • жителей, чье жилье не газифицировано и не оснащено центральным отоплением;
  • многодетных и приемных семей, или детских домов семейного типа.

Такие категории появились среди получателей компенсации от государства после отмены в конца 2020 года льготного тарифа 90 копеек за 1 кВт·ч для тех домохозяйств, которые потребляли менее 100 киловатт в месяц. Им в прошлом отопительном сезоне выделяли субсидии. На них выделили 1,4 млрд грн из бюджета.

/ Фото: Телеграф

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/ Фото: Телеграф

С февраля по май 2021 за компенсацией обратились 571,6 тысячи украинцев, которые пользовались электрообогревом жилья, и получили 943,7 миллиона гривен. Остальные – 400 млн грн вернули в госбюджет.

Однако, в нынешнем отопительном сезоне не предусмотрено предоставление компенсации для этих категорий. Поэтому украинцам придется платить по фиксированному тарифу.

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Ранее мы сообщали, что Украина продлила на месяц запрет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Республики Беларусь. Предыдущий запрет действовал до 1 октября 2021 года.

Напомним, что в Украине может появится система Feed-in-Premium – контрактов на разницу для производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу – Feed-in-Tariff. Это касается и действующих договоров купли-продажи, и будущих победителей аукционов.

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