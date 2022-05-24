Украинцам в Германии разрешили важную операцию с деньгами – что теперь можно сделать

Рассказываем о чем Немецкий федеральный банк договорился с Национальным банком Украины

Украинцы смогут обменять гривни на евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы в Германии с 24 мая смогут обменивать наличные гривни на евро, после того, как наш Нацбанк договорился с Федеральным министерством финансов, Немецким федеральным банком и банковской отраслью ФРГ.

Об этом сообщает пресс-служба Deutsche Bank.

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Однако на проведения таких операций есть лимит – сумма обмена не должна превышать 10 тыс. грн в сутки на одного совершеннолетнего человека.

Обменный курс будет устанавливаться в Германии на каждую неделю, его будут оглашать в пятницу, после 14:00.

"Взрослые беженцы из Украины могут обменять в немецких кредитных учреждениях-участниках до 10 тыс. гривен с человека на евро. Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен действующей серии Национального банка Украины", – говорится в сообщении.

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Работа в Германии

Трудоустройство в каждой стране имеет свои ньюансы и правила, особенно для иностранцев.

Например, диплом украинского ВУЗа скорее всего, не подходит для работы в Германии и нужно подтверждать свою квалификацию.

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что федеральные земли должны изменить и ускорить условия получения профквалификации для беженцев из Украины.

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Она предлагает принимать упрощения согласованно во всех федеральных землях. Также рассматривается вариант проведения профквалификации украинцам уже после того, как они устроятся на работу.

А вот от знания языка, хотя бы минимального, никуда не деться и для этого власти ФРГ уже создали бесплатные онлайн-курсы в специальных образовательных центрах для взрослых.

Упрощения для школьников

Для маленьких украинцев разрабатывают возможность получения немецкого аттестата после окончания школы.

Также работают над тем, чтобы для таких детей проводились онлайн-уроки из Украины, кроме уроков в немецких школах.

По словам Штарк-Ватцингер, они хотят дать украинским детям и молодежи не только защиту, но еще и перспективы.

"Сегодня" ранее писали, какие документы нужны украинцам для работы в Евросоюзе и рассказывали, за сколько можно купить квартиру в новостройке в Германии.