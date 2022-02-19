Травма времен СССР: почему украинцы так и не научились копить деньги

Вместе с экспертом разбираемся, почему старшему поколению удается откладывать даже с мизерной пенсии

Как научится правильно планировать бюджет - советы эксперта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас все чаще можно услышать фразу "нужно жить одним днем", которая, кроме всего прочего, подразумевает абсолютно безрассудное отношение к деньгам и отсутствие планирования бюджета.

"Сегодня" пообщались с инвестиционным аналитиком Юрием Шикотой и узнали, к чему может привести такой образ жизни.

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Почему украинцы хотят "жить одним днем"?

В народе фразой "жить одним днем" характеризуют модель поведения, при которой человек потребляет максимум экономических благ безотлагательно, не думая о своих будущих потребностях.

В странах бывшего Советского Союза такое экономическое поведение крайне распространено, поскольку вплоть до настоящего времени, для большинства были недоступны сколько-нибудь надежные инструменты сохранения капитала, не говоря уже о его приумножении.

Потому наученный горьким опытом человек стремился потребить максимум благ, которые ему доступны, рассказывает аналитик.

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"С другой стороны, стимулом подобного поведения была патерналистская модель общества, при которой граждане ждали от государства социального обеспечения в сложные периоды, в том числе на пенсии", – говорит Шикота.

От чего зависит умение копить?

Сейчас, когда появились цивилизованные финансовые инструменты управления сбережениями, решение о распределении дохода между потреблением и накоплением лежит целиком в сфере личностной зрелости, самодисциплины и целесообразности.

Именно этих качеств и не хватает тем, кто спускает всю зарплату за неделю.

Очевидно, что человек максимизирует удовлетворение от полученного дохода и его поведение в значительной степени определяется ожиданиями будущих трат и доходов.

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Потому нередка ситуация, при которой молодой человек, имея доход в несколько тысяч долларов, тратит все до копейки, опираясь на ожидания будущего роста.

И наоборот, многие пожилые люди, зная, что им ждать помощи неоткуда, умудряются увеличивать сбережения на очень скромных пенсионных доходах.

Долгосрочное планирование

Мы подошли к важному выводу – в экономическом поведении важна осознанность и способность к долгосрочному планированию.

"Нет ничего зазорного в больших тратах, но они должны соответствовать доходам и вписываться в запланированную структуру потребления", – отмечает эксперт.

Наиболее простой способ финансового планирования реализуется через управление долей ключевых статей расходов в бюджете.

Так, классика финансового консалтинга рекомендует разделять доход на три равные части:

текущее бытовое потребление;

приобретение товаров длительного пользования;

долгосрочные сбережения.

Подобная структура личного бюджета выглядит разумно и покрывает все важные жизненные приоритеты человека.

Если коснуться микроменеджмента личных финансов, то можно рекомендовать простой и очень действенный подход – перед покупкой задайте себе вопросы:"А могу ли я обойтись без этой покупки?" и "Станет ли моя жизнь лучше с этой покупкой?".

Поверьте, в половине случаев ответ будет не в пользу покупки. По мировой статистике, больше половины товаров, купленных в розницу, уже спустя несколько дней расцениваются собственниками как бесполезные, рассказывает инвестаналитик.

"В заключение, хочу обратить внимание, что жизнь человека в среднем длится 30 тыс. дней и стратегия жизни "одним днем" сегодня может быть несправедлива к какому-либо из дней в будущем", – подытожил эксперт.

Ранее мы с Юрием Шикотой разбирались, что же такое финансовая грамотность и рассказывали, почему украинцы так бедно живут, а также писали, за что банки без спроса опустошают карточки.