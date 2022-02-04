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Остаться без денег и крыши над головой: как в Украине разбираются с должниками

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 февраля, 16:47
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Вместе с экспертами рассказываем, какие последствия могут быть из-за долгов по кредитам, коммуналке и административным штрафам
Как в Украине наказывают должников
Как в Украине наказывают должников / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Накапливать долги– любимое дело многих украинцев. Только за коммунальные услуги они задолжали государству 72,7 млрд. долларов, но такие игры с законом могут повлечь за собой очень тяжелые последствия.

"Сегодня" рассказывают, что в Украине делают с должниками по кредитам, админвзысканиям и коммуналке.

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Кредитные должники

Как рассказал адвокат Адвокатского объединения "Адвинтел" Игорь Кучеров, последствия просрочки возврата кредита определяются договором потребительского кредита.

Если вы просрочили внесение платежа, могут быть следующие последствия:

  • увеличение процентной ставки за использование кредита (фиксированная ставка изменяться не может);
  • начисление штрафа или пени;
  • начисление на сумму долга 3% годовых и инфляционных утрат;
  • обязанность относительно досрочного возврата не только просроченного платежа, но и всей суммы кредита;
  • обязанность возместить банку понесенный ущерб.

Если у банка у вас есть депозит или банковский счет с деньгами, могут взыскать средства оттуда, но только если такое право предусмотрено договором.

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"Банки могут передать вашу задолженность по урегулированию коллекторской компании, что в принципе не изменяет сущности ваших кредитных правоотношений", – говорит Кучеров.

Порядок направления требований и предупреждений тоже регулируется договором с банком. Если договоренность о реструктуризации долга не достигнута, банк, вероятно, обратится в суд.

Что может сделать суд?

В случае удовлетворения иска к сумме долга с процентами и пенями надо добавить судебные издержки, состоящие из судебного сбора и расходов на правовую помощь.

Как правило, банки по потребительским кредитам просят взыскание по упрощенной процедуре – через судебный приказ.

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Решение суда вступает в силу после рассмотрения апелляционным судом. Потребительские кредиты обычно относятся к малозначительным спорам, поэтому не подлежат обжалованию в Верховном Суде.

Решение суда о взыскании долга передается на принудительное взыскание в исполнительную службу. Если вы не погасили долг в течение отведенного срока, производится принудительное взыскание – арест активов и их реализация, то есть продажа.

В таком случае к сумме долга следует добавить еще 10% исполнительного сбора и расходы на принудительное исполнение.

"Основным отличием взыскания по непотребительским кредитам является наличие дополнительного обеспечения в виде поручительства или залога", – говорит адвокат.

Когда обязательства по договору обеспечены поручительством, взыскание осуществляется с должника и его поручителя. Если долг погашен за счет поручителя, он должен взыскать свои расходы с должника (заемщика).

Если обязательства по договору обеспечены залогом движимого имущества, банк вправе удовлетворить свои требования за счет этого, а в случае обеспечения кредитных обязательств ипотекой (залог недвижимости), кроме обращения взыскания на предмет ипотеки, есть также внесудебные способы.

В случае возникновения долга по кредиту банк направляет ипотекодателю требование об устранении нарушения. Вы можете уплатить долг в течение 30 дней с момента его получения.

Если вы не сделаете этого, банк может принять решение об обращении взыскания на предмет ипотеки путем внесудебного урегулирования.

Это может быть передача ипотекодержателю права собственности на предмет недвижимости и возможность продать его. Банк может обратиться за взысканием на предмет ипотеки и в суд.

Кроме имущественного взыскания, вас внесут в реестр должников и могут ограничить выезд за границу.

Долги по админвзысканиям

Так, взыскание может происходить в судебном или внесудебном порядке. Часть государственных органов (например, Нацполиция) выносит постановление о привлечении к административной ответственности самостоятельно, как правило, на месте совершения админправонарушения.

На его обжалование в суде нарушителю дается 10 дней.

Если в течение 10 дней постановление не обжаловано, оно передается в государственную исполнительную службу и взыскание происходит по вышеуказанному порядку.

Если постановление обжаловано в суде, вступит в силу после рассмотрения спора судом. Последней инстанцией является Апелляционный суд. Потом постановление передается на принудительное исполнение в исполнительную службу.

Долги за коммуналку

По словам эксперта в сфере ЖКХ Кристины Ненно, украинцы привыкли, что за коммуналку можно не платить, не опасаясь последствий.

Однако согласно законодательству, поставщик услуг может начать начислять пеню должнику в любой момент, если он не получил средства в указанный срок.

Следует отметить, что общий размер уплаченной пени не может превысить общую сумму долга.

Если уплата долгов игнорируется, компания поставщик услуг может обратиться в суд и принудительно взыскать средства с должника, если приказ не будет выполнен.

Тогда суд действует по уже описанной процедуре – арестовывает имущество и счета, но выселить вас из жилья или участка можно только в том случае, если сумма долга составляет более 120 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, как ПриватБанк продает имущество должников на онлайн-аукционах.

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