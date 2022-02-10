Попрощайтесь со своими деньгами: за что банки без спроса опустошают карточки

Рассказываем, в каких случаях банк может внезапно списать деньги с карты и можно ли их вернуть

Что делать в случае подозрительной транзакции с карты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У многих украинцев возникала проблема, когда со счета внезапно списывалась непонятная сумма денег, хотя никакой транзакции самостоятельно вы не делали.

"Сегодня" пообщались с аналитиком TeleTrade Сергеем Родлером и узнали, что делать, если банк списал деньги "ни за что".

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По словам эксперта, без какой либо причины деньги со счета снять не могут – она всегда есть и ее необходимо выяснить в первую очередь.

Таких причин может быть много, например, 2021 году в силу вступили новые правила, разрешающие банкам автоматически списывать со счетов граждан долги по требованию государственных исполнителей.

"Иными словами, если раньше под подобную процедуру могли попасть только должники по алиментам, то сейчас все кто включен в реестр должников по ЖКХ, штрафов, имеют задолженность по кредиту и невыплату зарплаты работникам", – рассказывает Родлер.

Учтите, что в таком случае сумма будет несколько выше, чем сумма задолженности, поскольку в нее включают сборы, исполнительные расходы и пеню.

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В таком случае вернуть списанные деньги вам не удастся.

Аналогичная ситуация наблюдается и в случае списания средств в счет оплаты услуг как самого банка, так и посторонних организаций.

Например, человек подключил автосписание в адрес своего оператора мобильной связи и забыл об этом или вовсе сделал это случайно.

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"Сейчас огромное количество сервисов доступно в формате подписки, так что стоит крайне внимательно следить за всеми своими расходами, чтобы избежать переплат", – рассказал "Сегодня" эксперт.

В таких случаях речь, как правило, идет о небольших суммах, из-за которых люди не хотят связываться с судебными тяжбами.

Осторожно, мошенники!

Распространены случаи, когда деньги пропадают с карты из-за действий мошенников, которые получают доступ к конфиденциальным данным.

Сейчас популярна тема с выманиванием данных для якобы начисления 1000 грн за вакцинацию от коронавируса, но подобных схем существует много.

Например, мошенники могут получить доступ к личному кабинету, оформить виртуальную кредитную карту и сразу же потратить все деньги.

Разумеется, в данных случаях надо сразу же блокировать карту, обращаться в банк и в правоохранительные органы, а также рассказывать об этой ситуации на всех возможных онлайн-площадках.

"Проблема в том, что банк будет проверять ситуацию очень долго в рамках стандартных процедур, да и в конце концов, вероятнее всего, откажет в возврате", – огорчил эксперт.

Почему трудно вернуть деньги?

Основной аргумент – для подобных действий необходимо знать пароль, пин-код и прочие персональные данные, а значит, клиент виноват сам.

Полицейские откроют уголовное дело, но вероятность исхода, в рамках которого клиент вернет деньги, также довольна мала.

Однако, если случай вызывает широкий резонанс, появляются шансы на то, что банк все таки возместит пропажу для сохранения репутации.

Чтобы избежать несанкционированного списания денег со счета, необходимо внимательно читать заключаемые соглашения, вовремя платить по счетам и оплачивать штрафы, а также не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам.

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