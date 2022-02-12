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Где искать корень зла? Почему мы на самом деле так бедно живем

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 февраля, 07:12
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Вместе с экспертом рассказываем, почему финансовая безграмотность ведет к краху
Почему украинцы так бедно живут?
Почему украинцы так бедно живут? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Финансовая грамотность – это то, что может сделать вас миллионером, а ее отсутствие – разорить. Но в школе не учат детей правильно обращаться с деньгами, а во взрослом возрасте нелегко избавиться от привычек и начать жить по новой финансовой модели.

"Сегодня" вместе с инвестиционным аналитиком Юрием Шикотой рассказывает, что такое финансовая грамотность и где ей можно обучиться.

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Что такое финансовая грамотность?

Финансовая грамотность сочетает в себе знания и навыки, которые образуют основу для принятия разумных финансовых решений.

В современном обществе такие компетенции приобретаются людьми с раннего детства, когда они наследуют поведение родителей и близких друзей.

"Очевидно, что зачастую детьми приобретаются не самые оптимальные, а нередко и порочные привычки, от которых приходится избавляться десятилетиями", – рассказывает эксперт.

Не обязательно платить за тренинг

Хотя в настоящее время есть множество тренеров, коучей и эдвайзеров, готовых обучить финансовой грамоте, каждый из нас способен освоить ее самостоятельно, утверждает Юрий Шикота.

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В основе финансовой грамотности лежат несколько фундаментальных принципов, которые интуитивно понятны и логически обоснованы.

Эксперт рекомендует прочесть одну из популярных книг на эту тему. Например, "Богатый папа Бедный папа" Р. Кийосаки или "Самый богатый человек в Вавилоне" Д.С. Клейсона.

Самые важные концепции отложенного удовлетворения, планирования, процентного дохода, инвестирования и активного управления денежным потоком детально изложены в этих книгах.

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Инвестаналитик утверждает, что принципы финансовой грамотности довольно просты, но требуют последовательности и довольно жесткой самодисциплины.

"В значительной степени финансовая грамотность схожа с подходами к здоровому питанию и образу жизни. Очевидно, что недостаточно только знать о правильных продуктах и принципах питания. Важно уметь управлять собой, сдерживать спонтанные желания и двигаться к долгосрочной цели", – говорит Шикота.

Куда ведет финансовая безграмотность

Если взглянуть на финансовую грамотность под другим углом, то скорее, финансовая безграмотность разрушает нашу жизнь.

Опять уместна аналогия со здоровьем – здоровый человек не чувствует своего здоровья, но заболевший очень остро ощущает дискомфорт от этого состояния.

По словам нашего эксперта, финансовая безграмотность позволяет людям брать кредиты в многочисленных МФО под сотни процентов годовых, культивирует накопления в обесценивающихся наличных деньгах, подталкивает жить "здесь и сейчас", не думая о долгосрочных финансовых планах и целях.

Финансовая грамотность позволяет человеку сделать законы экономики работающими в его интересах, подобно законам физики или математики.

Говоря об основных проблемах в сфере финансовой грамотности и личных финансов в Украине, нужно в первую очередь отметить пенсионное обеспечение.

"В Украине существует огромная с этим проблема, которая с одной стороны не решается государством, а с другой не осознается человеком", – рассказывает Юрий Шикота.

Доходы и потребности человека на протяжении жизни несбалансированы – в молодом и зрелом возрасте он зарабатывает и должен аккумулировать средства на период старости, когда эти инвестиции создадут ему пассивный доход.

В Украине же нет традиции и культуры долгосрочного инвестирования. Так, в США более 50% домохозяйств имеют инвестиции в различных финансовых инструментах, тогда как в Украине эти сервисы пока находятся на стадии становления.

Ранее мы также писали, как накопление огромных долгов может привести к потере имущества, и рассказывали, как украинцами манипулируют продавцы.

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