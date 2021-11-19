Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" Черноморец - Динамо: онлайн Черноморец - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Символика меняет цвет: в Украине появились две новые банкноты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
19 ноября, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нацбанк выпустил две необычные купюры к 30-летию Независимости Украины, показываем как они будут выглядеть и где их можно найти
НВУ ввел две новые банкноты
НВУ ввел две новые банкноты / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины выпускает еще две памятные банкноты к 30-летию Независимости. Они появятся в обращении уже сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка

Реклама

Новые купюры будут номиналом 20 и 200 гривен, а на лицевой стороне будет нанесена айдентика к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В остальном дизайн денег повторяет стандартные 20 и 200 гривен, образца 2018-2019 года.

Банкнота номиналом 20 грн с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, серии ЯА, содержит на месте водяного знака праздничную айдентику – "30 лет Независимости Украины", нанесенную трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской.

Реклама

При изменении угла наклона банкноты данная надпись постепенно изменяет цвет.

200-гривневая купюра будет образца 2019 года, также с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко, серии ЯА.

Реклама

Особенностью купюры также будет нанесенная трафаретной печатью праздничная символика. Надпись будет изменять цвет при изменении угла наклона банкноты.

Где найти новые банкноты?

Две памятные банкноты уже доступны для онлайн заказов в системе, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка и банков дистрибьюторов:

  • Ощадбанка;
  • Укргазбанка;
  • Радабанка;
  • ТАСкомбанка.

Сколько будет стоить сувенирная купюра?

  • цена памятной банкноты номиналом 20 грн. составляет 34 гривны;
  • цена памятной банкноты номиналом 200 грн – 214 грн.

Банкнота стоимостью более 35 тысяч

На онлайн-аукционе мы встретили предложение купить редкие 2 гривны за 1339 долларов или 35,5 тыс. грн.

Банкнота имеет не только необычный вид, но и уникальный номер, а продавец лота находится в России.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как за одну гривну можно получить целых 900 тысяч.

Мы также писали, какие еще монеты ввел в обращение Нацбанк.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять