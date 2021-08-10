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В Украине введут в обращение памятные монеты из золота и серебра – где их найти

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 августа, 20:12
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Уже с 17 августа ко Дню Независимости Украины в стране в обращении появятся памятные монеты из золота и серебра
Памятные монеты ко Дню Независимости. Коллаж: "Сегодня"
Памятные монеты ко Дню Независимости. Коллаж: "Сегодня"

По случаю годовщины Дня Независимости Украины Национальный банк введет в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра.

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Как сообщили в НБУ, остальные монеты из серии "Возрождение украинской государственности" появятся уже с 17 августа.

В обращение введут такие памятные монеты:

  • номиналом 1 гривна из серебра, тиражом 15 000 штук;
  • номиналом 10 гривен из серебра, тиражом 3 000 штук;
  • номиналом 50 гривен из серебра, тиражом 500 штук;
  • номиналом 250 гривен из золота, тиражом до 400 штук.

Где можно приобрести монеты

Первую памятную монету – номиналом 5 гривен украинцы смогут приобрести уже с 10 августа. Ее стоимость – 71 гривня. Остальные монеты будут также доступны для покупки в таких местах:

  • в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка;
  • в банках-дистрибьюторах по продаже памятных монет и сувенирной продукции.

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Журналисты "Сегодня" уже увидели новую монету номиналом 5 гривен своими глазами:

Как мы писали ранее, в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.

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