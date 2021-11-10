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Продать одну гривню и купить квартиру! За какую украинскую монету можно получить целое состояние

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 18:25
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Продавец пишет, что она наделена мистической силой и приносит удачу
На онлайн-аукционе продают редку монету
На онлайн-аукционе продают редку монету / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам за 900 тысяч гривень продают редкую монету с заводским браком, которая якобы обладает мистической силой.

"Сегодня" нашли ее на одном из онлайн аукционов.

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Монету номиналом в 1 гривню продают за 900 тысяч, она 2006 года выпуска. Смотря на гривну, за счет брака плавки, визуально возникает ощущение, что на куполе храма находится Шива, что танцует.

Продавец пишет, что она приносит удачу.

/ Фото: скриншот

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Похожую монету, номиналом в одну гривню и 2006 года выпуска, продают на другом онлайн-аукционе. Она визуально немного отличается от предыдущей и стоит намного дешевле.

За нее продавец просит 100 тысяч гривен. ее тоже называют "танцующем Шивой". Этот продавец, также, уверят, что у монеты мистическая сила.

/ Фото: скриншот

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Памятные монеты в Украине

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра. Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" появились с 17 августа.

В обращение ввели такие памятные монеты:

  • номиналом 1 гривня из серебра, тираж 15 000 штук;
  • номиналом 10 гривен из серебра, тираж 3000 штук;
  • номиналом 50 гривен из серебра, тираж 500 штук;
  • номиналом 250 гривен из золота, тираж до 400 штук.

Ранее мы сообщали, что на аукционах для нумизматов продают несколько тысяч советских монет. Зачастую номинал этих монет не соответствует их реальной стоимости.

Например, пробная монета 15 копеек, не вышедшая в обращение, произведена из стали с латунным покрытием стоит на аукционе более 20 тысяч гривен (около 800 долларов).

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