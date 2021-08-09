В Украине вводят новую монету ко Дню Независимости – как она выглядит

На монете ко Дню Независимости изображены аисты / Фото: пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа введет в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины". Номинал монеты – 5 гривен. Материал – нейзильбер. Тираж составит 35 тыс. штук.
"[Монета] посвящена судьбоносному события, произошедшему 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт провозглашения Независимости Украины", – говорится на сайте НБУ.
Как выглядит монета
Как выглядит монета "К 30-летию Независимости Украины"
На аверсе монеты размещены:
- композиция, символизирующая Украину, – живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты;
- на фоне вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: "Украина", "2021";
- номинал монеты – "5 гривен"
- логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты изображены:
- цветная вышитая лента (тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК;
- надпись: "30 лет Независимости Украины".
Монета весит 16,54 г, ее диаметр составляет 35 мм.
Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству Украины.
А в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью.
Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.
А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":