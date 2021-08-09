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В Украине вводят новую монету ко Дню Независимости – как она выглядит

9 августа 2021 15:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк объявил о выпуске памятной монеты, посвященной 30-й годовщине Независимости Украины

На монете ко Дню Независимости изображены аисты

На монете ко Дню Независимости изображены аисты / Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа введет в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины". Номинал монеты – 5 гривен. Материал – нейзильбер. Тираж составит 35 тыс. штук.

"[Монета] посвящена судьбоносному события, произошедшему 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт провозглашения Независимости Украины", – говорится на сайте НБУ.

Как выглядит монета

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Как выглядит монета "К 30-летию Независимости Украины"

Как выглядит монета "К 30-летию Независимости Украины"

На аверсе монеты размещены:

  • композиция, символизирующая Украину, – живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты;
  • на фоне вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: "Украина", "2021";
  • номинал монеты – "5 гривен"
  • логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображены:

  • цветная вышитая лента (тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК;
  • надпись: "30 лет Независимости Украины".
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Монета весит 16,54 г, ее диаметр составляет 35 мм.

Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству Украины.

А в конце июля в обращение вышла памятная монета с лошадью.

Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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