"Приват24" не будет работать несколько часов — в чем причина

Клиентов ПриватБанка предупредили, что они не смогут пользоваться приложением

Мобильное приложение будет недоступно несколько часов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

11 апреля ПриватБанк будет проводить плановые регламентные работы в мобильном приложении "Приват24". Техническая пауза будет действовать 9 часов.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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Так, пользование сервисами будет недоступно с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Обратим внимание, что расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме.

Кредиты в ПриватБанке

Банк неожиданно изменил правила выплаты кредитов во время войны. С 1 апреля ПриватБанк вернул начисление процентов по задолженности, но кредитные каникулы сохраняются.

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Это означает, что не будут начисляться штрафы и пеня за просрочку платежей, а вот проценты в размере 1,7% придется заплатить.

В финучреждении отмечают, что эти проценты на сумму долга в два раза меньше, чем были до войны (3,4%).

Кроме этого, ПриватБанк отменил платное обслуживание карточки "Универсальная Gold" в апреле и мае.

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"Сегодня" также писали, в чем обвиняют ПриватБанк украинцы и какой дизайн карт создал банк в поддержку городов-героев.