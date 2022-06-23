Обвиняют и просят "одуматься": как россиян заставляют работать бесплатно

Рассказываем, чем пригрозили бастующим сотрудникам завода за бунт

Работники Екатеринбургского завода устроили забастовку из-за зарплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В российском Екатеринбурге начались забастовки рабочих компрессорного завода, которые выполняют оборонный заказ Кремля, но не получают свои зарплаты.

Об этом пишет местное новостное агентство "ЕАН".

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При этом директор предприятия Денис Тасаков заявил, что зарплаты не выплачивают вовсе не из-за санкций, но при этом попытался пристыдить бастующих, вспомнив о временах Второй мировой войны.

Тасаков призвал сотрудников, которые остались буквально без средств к существованию "одуматься" и сказал, что не хочет ни перед кем извинятся.

"Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас! Хотя не выходит на работу 50 человек, а коллектив – 370", – сказал директор.

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Сотрудникам еще и пригрозили, что те, кто сейчас бастует, вообще не получат полные выплаты.

Отмечается, что люди все еще не получили зарплаты частично за апрель и май, общий размер задолженности превысил 20 млн рублей.

Безработица в РФ

Ранее в исследовании "Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях" эксперты рассказали, что если западный бизнес продолжит покидать российский бизнес в таком же темпе, то без работы останутся около 2 млн граждан РФ.

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Уже сейчас можно подсчитать, что в тех компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала войны, занято до 350 тыс. россиян.

Сильнее всего пострадали и еще пострадают сотрудники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения.

"Сегодня" ранее писали, что в РФ на государственном уровне легализовали контрабанду и рассказывали, как российские банки грабят своих клиентов.