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В Африке выпустили "Москву" в огне – какой вид и цена марки

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 16:34
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Одна из африканских стран выпустила почтовые марки, посвященные победе украинских военных над российским кораблем
В Африке посвятили марку потоплению крейсера "Москва"
В Африке посвятили марку потоплению крейсера "Москва" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, OSINTdefender

В республике Нигер выпустили серию почтовых марок собственного производства, посвященных отправке российского крейсера в известном направлении.

Украинцы могут купить горящую "Москву" на сайте для филателистов Bomarka.

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Особенности марок из Нигера

Серия "Военные корабли" пополнилась двумя нигерскими почтовыми марками. На одной изображён российский корабль крупным планом в огне, а также украинский ракетный комплекс "Нептун" и пограничник с острова Змеиный. Номинал такой марки составляет 1000 западноафриканских франков или 48 грн.

Почтовая марка из Нигера
Почтовая марка из Нигера

На другой марке из этой же серии "Москва" в огне изображена на отдаленном плане, а в фокусе – украинский "Нептун" и пограничник. Что интересно, иностранцы не побоялись написать полную фразу о "Русском военном корабле". Номинал почтовой марки составляет 3600 западноафриканских франков или 173 грн.

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Почтовая марка из Нигера
Почтовая марка из Нигера

Для украинцев на сайте филателистов продают соответствующие марки по цене 316 и 285 грн соответственно. Иногда пользователям доступны скидки, поэтому и этот товар можно купить дешевле – за 205 и 185,5 грн. Доставить из склада производителя марки смогут через 3 недели после оплаты заказа.

Марка, посвященная Украине

Недавно тематическую марку "Испания с Украиной" выпустил оператор Correos. На ней изображены цвета украинского флага, а по центру – сердце. На прямоугольнике размером 35х24,5 мм поместилась надпись "Испания с Украиной" и логотипы операторов Correos и Укрпочта.

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Почтовая марка из Испании
Почтовая марка из Испании

Испанские марки номиналом в 1,75 евро (55,3 грн) выпустили тиражом 640 тыс. штук. Купить один набор из 5 штук можно за 8,75 евро (276,5 грн)

Ажиотаж вокруг марки с кораблем

Куда пойти российскому военному кораблю, украинские защитники указали еще 24 февраля. Что именно нужно сделать, судно из РФ поняло 13 апреля, когда по крейсеру "Москва" попали ВСУ – флагман и гордость Кремля уплыл кормить морских рыб. В апреле также Укрпочта выпустила тематическую марку тиражом в один миллион, который моментально раскупили.

Ажиотаж вызвал бешеные очереди в почтовые отделения, марки начали перепродавать и на сайтах с объявлениями. В то же время Укрпочте из-за спроса пришлось допечатывать еще одну серию, которую назвали "Русский военный корабль... Все".

Новую партию выпустили в продажу 23 мая в День морской пехоты Украины. В общей сложности подготовили 5 млн экземпляров, которые начали продавать с ограничениями. Стоимость листа (три марки и три купона) составляет 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в конце мая почтовые марки в Украине можно купить онлайн, а в Польше выпустили марки с Зеленским.

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