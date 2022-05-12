В Польше выпустили марки с Зеленским — сколько стоят

Марки оказались настолько популярными, что их раскупили за несколько часов

Марки с Владимиром Зенеским выпустили в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше напечатали марки с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух.

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Поляки могли за 500 злотых купить одну марку с иозбражнием украинского президента, или же потратить 4500 злотых, чтобы приобрести целый набор таких марок. Несмотря на дороговизу, на марки был серьезный спрос и уже через несколько часов продажи были остановлены.

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Отметим, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печатать новую партию таких марок в Польше больше не планируют.

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По словам Лукаша Вантуха, одну такую марку отправят лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отправили меру украинского Львова Андрею Садовому.

Марка с российским военным кораблем

В марте Укрпочта выпустила марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва". Идея оказалась настолько удачной, что уже через несколько дней после появления марок Укрпочте пришлось вводить ограничения на покупку этих марок из-за небывалого ажиотажа.

Так, всего за пять дней украинцы раскупили полмиллиона марок, когда тираж составлял всего миллион эксземпляров. При этом в интернете сразу же появились спекулянты, которые перепродавали популярную марку 1 тысячу долларов.

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Ранее мы рассказывали, что Укрпочта анонсировала выпуск новой марки на тему русского военного корабля, и писали, сколько каждому из нас придется отдать за восстановление послевоенной Украины.