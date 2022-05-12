Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Польше выпустили марки с Зеленским — сколько стоят

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Марки оказались настолько популярными, что их раскупили за несколько часов
Марки с Владимиром Зенеским выпустили в Польше
Марки с Владимиром Зенеским выпустили в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Польше напечатали марки с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал депутат Краковского горсовета Лукаш Вантух.

Реклама

Поляки могли за 500 злотых купить одну марку с иозбражнием украинского президента, или же потратить 4500 злотых, чтобы приобрести целый набор таких марок. Несмотря на дороговизу, на марки был серьезный спрос и уже через несколько часов продажи были остановлены.

Изображение марки
Изображение марки
Изображение марки
Изображение марки
Изображение марки
Изображение марки
1/3

Отметим, что тираж марки ограничен: компания Poczta Polska напечатала всего 99 листов по 9 марок на каждом из них. Печатать новую партию таких марок в Польше больше не планируют.

Реклама

По словам Лукаша Вантуха, одну такую марку отправят лично Владимиру Зеленскому. Еще одну уже отправили меру украинского Львова Андрею Садовому.

Марка с российским военным кораблем

В марте Укрпочта выпустила марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва". Идея оказалась настолько удачной, что уже через несколько дней после появления марок Укрпочте пришлось вводить ограничения на покупку этих марок из-за небывалого ажиотажа.

Так, всего за пять дней украинцы раскупили полмиллиона марок, когда тираж составлял всего миллион эксземпляров. При этом в интернете сразу же появились спекулянты, которые перепродавали популярную марку 1 тысячу долларов.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что Укрпочта анонсировала выпуск новой марки на тему русского военного корабля, и писали, сколько каждому из нас придется отдать за восстановление послевоенной Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28398.81

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1945.93

Litecoin (LTC)

62.76

Ripple (XRP)

0.38

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять