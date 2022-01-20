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Тюки или рулоны: сколько стоит сено в Украине и от чего зависит цена

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 января, 15:10
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Рассказываем, сколько стоит луговое сено (разнотравье) и чем отличаются мешки от тюков
Какая цена на сено в Украине
Какая цена на сено в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сено используется для кормления огромного количества домашнего скота и даже некоторых любимых питомцев. Для такой аграрной страны как Украина – это достаточно важный и распространенный ресурс.

"Сегодня" узнали, сколько может стоить сено в тюках и рулонах и готовы рассказать вам.

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Отличие тюка от рулона это не только форма, но и объем. Тюки больше подходят для розничной торговли, их вес обычно около 10-15 кг, а бывает и меньше.

Рулон же содержит в себе около 200 кг спрессованного сена, а значит – лучше подходит для оптовых заказов.

На популярном маркетплейсе OLX средняя цена за один тюк лугового сена (разнотравье) – 50 грн, можно найти и за 40 грн, однако зачастую это предложения только для оптовых заказов.

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За тюки по 20-25 кг разнотравья цена составляет примерно 70 грн, то есть – чем больше объем, тем выгоднее цена.

В рулонах цена также зависит от объема заказа и веса самого рулона, в предложениях стоимость колеблется от 500 до 750 грн за штуку.

Цены на зерно в Украине

Ранее мы рассказывали, что за период новогодних праздников в Украине подорожали различные виды зерна.

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Так, 10 января цена за тонну была такой:

  • Кукуруза – 7248 грн;
  • Пшеница, фураж – 7847 грн;
  • Ячмень – 7348 грн;
  • Подсолнечник – 18 390 грн;

При этом цена на пшеницу второго класса снизилась, также подешевели рапс и горох.

"Сегодня" ранее писали, какие в Украине цены на дрова, и рассказывали, какие поленья лучше всего отдают тепло.

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