Тюки чи рулони: скільки коштує сіно в Україні та від чого залежить ціна

Розповідаємо, скільки коштує лугове сіно (різнотрав'я) і чим відрізняються мішки від тюків

Яка ціна на сіно в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сіно використовується для годування величезної кількості худоби та навіть деяких домашніх улюбленців. Для такої аграрної країни як Україна – це досить важливий та поширений ресурс.

"Сьогодні" дізналися, скільки може коштувати сіно у тюках та рулонах і готові розповісти вам.

Реклама

Відмінність тюка від рулону це не лише форма, а й обсяг. Тюки більше підходять для роздрібної торгівлі, їхня вага зазвичай близько 10-15 кг, а буває і менше.

Рулон же містить у собі близько 200 кг спресованого сіна, а отже – краще підходить для гуртових замовлень.

На популярному маркетплейсі OLX середня ціна за один тюк лугового сіна (різнотрав'я) – 50 грн, можна знайти й за 40 грн, але найчастіше це пропозиції лише гуртових замовлень.

Реклама

За тюки по 20-25 кг різнотрав'я ціна становить приблизно 70 грн, тобто – чим більший обсяг, тим вигідніша ціна.

У рулонах ціна також залежить від обсягу замовлення та ваги самого рулону, у пропозиціях вартість коливається від 500 до 750 грн за штуку.

Ціни на зерно в Україні

Раніше ми розповідали, що за період новорічних свят в Україні подорожчали різні види зерна.

Реклама

Так, 10 січня ціна за тонну була такою:

Кукурудза – 7248 грн;

Пшениця, фураж – 7847 грн;

Ячмінь – 7348 грн;

Соняшник 18390 грн;

При цьому ціна на пшеницю другого класу знизилася, також подешевшали ріпак та горох.

"Сьогодні" раніше писали, яка в Україні ціна на дрова, й розповідали, які поліна найкраще віддають тепло.