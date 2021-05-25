Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных

На АЗС урезали бонусы для постоянных клиентов, а цены на газ не падают, хотя должны бы

Минувшая неделя показала, что Кабмин не собирается ни отменять, ни редактировать свое недавнее постановление об установлении регулируемых цен на бензин и дизельное топливо. Наоборот, правительство опубликовало новые предельные розничные цены, оказавшиеся ниже предыдущих. Напомним, цены на премиум-топливо и сжиженные автогаз не регулируются. Трейдеры за семь дней незначительно опустили цены на все виды нефтепродуктов.

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О том, что произойдет с ценами на топливо в ближайшую неделю, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

По новым расчетам Кабмина, предельная цена на бензины А-92 и А-95 до конца мая – 29,84 грн/л (-38 коп./л), на ДТ – 27,89 грн/л (не изменилась). На данный момент все сети возобновили реализацию премиальных бензинов и ДТ, очевидно, поверив обещаниям правительства, что санкций за высокие цены не будет, хотя в постановлении этот вопрос так и не прописан. Цены на бензины снизились в среднем по Украине на 8 коп./л, на ДТ и автогаз – на 4 коп./л.

Но по регионам картина получилась пестрая. Например, в Донецкой области А-95 подорожал на 36 коп./л, в Кировоградской подешевел на 20 коп./л (подробнее см. инфографику).

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Самый дорогой бензин А-92 в Луганской области – 29,43 грн/л, бензин А-95 в Киеве – 30,54 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: литр А-92 стоит 27,17 грн, литр А-95 – 28,13 грн.

Цены на дизтопливо также менялись разнонаправленно и в намного большем диапазоне, чем цены на бензин. Самый большой рост оказался в Донецкой области – на 31 коп./л (до 27,86 грн/л), самое большое снижение – в Луганской – на 28 коп./л (до 28,13 грн/л, это максимальная цена по Украине) и в Киеве на 25 коп./л (до 27,35 грн/л). В большинстве регионов цены колебались в коридоре плюс-минус 10 коп./л, а в пяти областях не изменились. Минимальная цена ДТ в Николаевской области – 26,85 грн/л.

Как пояснил Геннадий Рябцев, средняя цена А-95 и ДТ в столице выше рекомендованной Кабмином за счет премиальных сортов.

А вот цены на автогаз постепенно идут вниз, как и прогнозировали наши эксперты. И хотя средняя цена пока снизилась ненамного, до 15,72 грн/л (-4 коп./л), тренд на удешевление проявился четко. В 14-ти областях и в Киеве цены упали на 1-14 коп./л, в 10-ти – не изменились. Самый дорогой газ в Луганской области – 16,17 грн/л (не изменилась), самый дешевый в Черниговской – 15,29 грн/л (-11 коп./л).

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Разброс цен уменьшился по бензину и дизелю и увеличился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,3% (2,26 грн/л), было 9,9%, по А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), было 12,5%, по дизелю – 6,4% (1,73 грн/л), было 10,1%, по автогазу – 5,6% (0,88 грн/л), было 5%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,16 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,93 грн/л.

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,35 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,72 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что розничная торговля постепенно приспосабливается работать в условиях регулируемых цен.

По словам Геннадия Рябцева, два фактора способствовали тому, что средняя цена пошла вниз. Снизились цены "бензовозных" партий нефтепродуктов в опте – в пересчете на 20-30 коп./л и начало действовать регулирование цен.

"В итоге топливо якобы подешевело, но многие потребители этого не ощутили, – анализирует Геннадий Рябцев. – Стало меньше продаж премиального топлива, брендовые сети урезали скидки по картам лояльности для постоянных клиентов на 2-3 гривни на литре. То есть они после "удешевления" стали платить больше. "Нелояльные" выиграли, но их немного, так как большинство автомобилистов заправляются на одних и тех же АЗС. Снижение цен на стелах компенсировано урезанием бонусов".

Сжиженный газ продолжал дешеветь в опте. По информации Артема Куюна, за неделю цены упали в среднем более чем на 500 грн/т (около 3%).

"Цены сжиженного газа 24 мая на торгах составили от 22 140 до 22 326 грн/т, или минус 260-660 грн/л), в пересчете на литры это 12,2-12,3 грн/л в опте", – сообщил Артем Куюн.

А вот в рознице цена газа снизилась намного меньше, чем на 3%.

По словам Сергея Куюна, для большинства АЗС после регулирования цен продажа заводского (не бодяжного) бензина теперь почти бесприбыльна, поэтому они максимально подняли цены на дизтопливо и не снижают цены на автогаз. Также уменьшилась разница в цене между "вторым" и "пятым" бензином.

"На автогазе сейчас зарабатывают около 3 грн/л. Еще зарабатывают на брендовом топливе, его кто покупал, так и будут покупать. Вот такие "антикризисные меры", – подытожил Сергей Куюн.

Вывод: от регулирования цен пострадали самые экономные и небогатые. Те, кто ездит на более дешевом бензине марки А-92, который теперь стоит ненамного меньше, чем бензин А-95, или на сжиженном газе. Обычно с началом лета цена газа падает до 12 грн/л и ниже, теперь этого, скорее всего, не будет.

Что может измениться за неделю

Пока эксперты осторожны в прогнозах.

"Все будет определяться конъюнктурой на внешнем рынке, – говорит Геннадий Рябцев. – Если гривня продолжит укрепляться, а цены в опте на границе будут стабильны, то цены в рознице также пойдут вниз, как и хотелось Кабмину. Намечается слабая тенденция к снижению цен на границе".

Сергей Куюн отметил, что пока ценовая политика на розничном рынке определяется расчетами Минэкономики и ценой нефти на мировом рынке. Но там пока стабильно. Поэтому ожидать, что топливо у нас будет дешеветь и дальше, вряд ли стоит.

Не верят эксперты и в удешевление газа.

"Автогаз должен бы подешеветь, потенциал для снижения уже минимум 50 коп./л, – ожидает Артем Куюн. – Но трейдеры пока выжидают, не хотят терять прибыль".

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